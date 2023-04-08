ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области
Гладков: в Белгородской области при ударе ВСУ погибли 10 коров и разрушено зернохранилище
18:38 08.04.2023 (обновлено: 18:40 08.04.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по хозяйству в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В субботу ВСУ нанесли удар из артиллерии по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в результате атаки по окраине села Архангельское погибли десять коров.
"Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории фермерского хозяйства", - указал губернатор.
На данный момент на месте обстрела работают специалисты аварийных и оперативных служб. Началась работа по ликвидации последствий.
27 марта, 14:30ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
Это не единичный случай атаки украинских боевиков на хозяйства приграничных регионов России. Так, в конце марта украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. В хозяйствах погибли несколько телят. А в Брянской области села Кистер под ударом ВСУ не уцелело целое дойное стало из 20 голов.
В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Более того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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