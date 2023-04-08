https://crimea.ria.ru/20230408/vsu-vypustili-12-snaryadov-iz-artillerii-po-belgorodskoy-oblasti-1128064152.html

ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области

ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.04.2023

ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области

В субботу ВСУ нанесли удар из артиллерии по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T18:38

2023-04-08T18:38

2023-04-08T18:40

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В субботу ВСУ нанесли удар из артиллерии по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в результате атаки по окраине села Архангельское погибли десять коров.На данный момент на месте обстрела работают специалисты аварийных и оперативных служб. Началась работа по ликвидации последствий.Это не единичный случай атаки украинских боевиков на хозяйства приграничных регионов России. Так, в конце марта украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. В хозяйствах погибли несколько телят. А в Брянской области села Кистер под ударом ВСУ не уцелело целое дойное стало из 20 голов.В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Более того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России

https://crimea.ria.ru/20230327/vsu-obstrelyali-fermu-v-bryanskoy-oblasti-20-korov-pogibli-1127795843.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости