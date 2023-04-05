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Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый
Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотника со взрывчаткой на Суземский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T14:35
2023-04-05T14:35
2023-04-05T14:35
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
происшествия
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотника со взрывчаткой на Суземский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.Накануне украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиПод обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированыАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый
Губернатор Богомаз: один человек ранен после атаки беспилотника ВСУ на Брянскую область