https://crimea.ria.ru/20230404/bespilotniki-i-artilleriya-vsu-snova-byut-po-prigranichyu-rossii-1127982678.html

Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России

Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России

Во вторник украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T21:09

2023-04-04T21:09

2023-04-04T21:09

обстрелы брянской области

обстрелы белгородской области

происшествия

александр богомаз

вячеслав гладков

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Во вторник украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Пострадавших нет, разрушения – минимальные.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, во вторник вечером очередной украинский удар пришелся на село Алешковичи Суземского района.Уточняется, что никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.Кроме того, под обстрелом ВСУ оказался и Шебекинский городской округ Белгородской области.Он добавил, что украинские снаряды попали в огороды, где по счастливой случайности никого не оказалось.Накануне беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области.Также утром в понедельник под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную системуПод обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированыНовые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность

https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html

россия

украина

шебекино (город в белгородской области)

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обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, происшествия, александр богомаз, вячеслав гладков, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, шебекино (город в белгородской области)