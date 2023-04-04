Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
Удары по Белгородской и Брянской областям: ВСУ бьют из артиллерии и скидывают взрывчатку
© Telegram Александр БогомазПоследствия удара по Брянской области. Архивное фото
© Telegram Александр Богомаз
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Во вторник украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Пострадавших нет, разрушения – минимальные.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, во вторник вечером очередной украинский удар пришелся на село Алешковичи Суземского района.
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
Кроме того, под обстрелом ВСУ оказался и Шебекинский городской округ Белгородской области.
"В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Он добавил, что украинские снаряды попали в огороды, где по счастливой случайности никого не оказалось.
Накануне беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области.
Также утром в понедельник под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.
В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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