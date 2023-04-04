Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230404/bespilotniki-i-artilleriya-vsu-snova-byut-po-prigranichyu-rossii-1127982678.html
Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
Во вторник украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T21:09
2023-04-04T21:09
обстрелы брянской области
обстрелы белгородской области
происшествия
александр богомаз
вячеслав гладков
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
шебекино (город в белгородской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890804_0:641:960:1181_1920x0_80_0_0_790e9305a43855dcc44805730eae5ea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Во вторник украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Пострадавших нет, разрушения – минимальные.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, во вторник вечером очередной украинский удар пришелся на село Алешковичи Суземского района.Уточняется, что никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.Кроме того, под обстрелом ВСУ оказался и Шебекинский городской округ Белгородской области.Он добавил, что украинские снаряды попали в огороды, где по счастливой случайности никого не оказалось.Накануне беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области.Также утром в понедельник под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную системуПод обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированыНовые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html
россия
украина
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890804_0:551:960:1271_1920x0_80_0_0_53d69546cd5f42317c0a6441b5c45cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, происшествия, александр богомаз, вячеслав гладков, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, шебекино (город в белгородской области)
Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России

Удары по Белгородской и Брянской областям: ВСУ бьют из артиллерии и скидывают взрывчатку

21:09 04.04.2023
 
© Telegram Александр БогомазПоследствия удара по Брянской области. Архивное фото
Последствия удара по Брянской области. Архивное фото
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Во вторник украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Пострадавших нет, разрушения – минимальные.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, во вторник вечером очередной украинский удар пришелся на село Алешковичи Суземского района.
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
2 апреля, 18:58
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
Кроме того, под обстрелом ВСУ оказался и Шебекинский городской округ Белгородской области.
"В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Он добавил, что украинские снаряды попали в огороды, где по счастливой случайности никого не оказалось.
Накануне беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области.
Также утром в понедельник под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.
В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
Под обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы
Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
 
Обстрелы Брянской областиОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАлександр БогомазВячеслав ГладковРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиШебекино (город в Белгородской области)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58Главные события и заявления дня, 4 апреля
21:43Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву
21:22Главные новости Крыма, 4 апреля
21:16Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42
21:09Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
20:41Арестован экс-президент США Дональд Трамп
20:41В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
20:29В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города
20:11Почему Украина не вступит в НАТО
19:53США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline
19:37В Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
19:12Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым
18:46Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов
18:41Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
18:31В Севастополе простились с погибшим в Артемовске бойцом ЧВК "Вагнер"
18:20Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины
17:51Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
17:39Магнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в Перу
17:22Проекты приоритетной промышленности получат 2 трлн рублей инвестиций
16:32Финляндия – официальный член НАТО
Лента новостейМолния