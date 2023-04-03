https://crimea.ria.ru/20230403/bespilotnik-vsu-atakoval-voenkomat-v-bryanskoy-oblasti-1127958577.html

Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области

Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области

Здание районного военкомата в Брянской области атаковал украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T22:56

2023-04-03T22:56

2023-04-03T23:29

александр богомаз

брянская область

обстрелы брянской области

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Здание районного военкомата в Брянской области атаковал украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Севском районе. На месте работают оперативные службы, уточнил он.Чуть позже Богомаз сообщил, что в Севском районе еще одно взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника рядом со зданием УМВД. "Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Утром под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.Ранее в Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство на мирную инфраструктуру приграничного с Украиной села Дроновка. В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также не РИА Новости Крым: Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему Под обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность

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александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия