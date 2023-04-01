https://crimea.ria.ru/20230401/vsu-s-drona-atakovali-selo-v-kurskoy-oblasti-1127918752.html

ВСУ с дрона атаковали село в Курской области

ВСУ с дрона атаковали село в Курской области - РИА Новости Крым, 01.04.2023

ВСУ с дрона атаковали село в Курской области

ВСУ сбросили взрывное устройство на мирную инфраструктуру приграничного с Украиной села Дроновка в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T13:13

2023-04-01T13:13

2023-04-01T13:13

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

новости

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывное устройство на мирную инфраструктуру приграничного с Украиной села Дроновка в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По данным губернатора, в здании выбиты окна, осколки посекли фасады расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета. Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования.Неделей ранее украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. В хозяйствах погибли несколько телят.19 марта ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжениеВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные

https://crimea.ria.ru/20230329/nad-krymom-srabotala-pvo-1127853168.html

курская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина, новости, беспилотник (дрон)