https://crimea.ria.ru/20230327/vsu-obstrelyali-fermu-v-bryanskoy-oblasti-20-korov-pogibli-1127795843.html

ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли

ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли - РИА Новости Крым, 27.03.2023

ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли

Украинские военные обстреляли ферму в приграничном селе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T14:30

2023-03-27T14:30

2023-03-27T14:30

александр богомаз

брянская область

обстрелы брянской области

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли ферму в приграничном селе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что сотрудники фермы не пострадали. Однако "действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада". Кроме того, повреждены коровники.На месте работают правоохранители, отметил Богомаз.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника, погибли трое телят.Неделей ранее ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской областиОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыУдар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент

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александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина