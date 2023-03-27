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ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли - РИА Новости Крым, 27.03.2023
ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
Украинские военные обстреляли ферму в приграничном селе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T14:30
2023-03-27T14:30
2023-03-27T14:30
александр богомаз
брянская область
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли ферму в приграничном селе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что сотрудники фермы не пострадали. Однако "действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада". Кроме того, повреждены коровники.На месте работают правоохранители, отметил Богомаз.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника, погибли трое телят.Неделей ранее ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской областиОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыУдар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент
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александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
Богомаз: ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Брянской области - погибли 20 коров