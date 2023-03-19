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Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
В воскресенье ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T15:16
2023-03-19T15:16
2023-03-19T15:16
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
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всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, под огнем врага оказались село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших нет."В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений", - уточнил Старовойт в своем Telegram.Шестого марта украинские боевики ударили по Хомутовскому району области. В результате без электроснабжения осталось село Искра.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали приграничье Курской областиВСУ ведут обстрел Курской областиЕще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области
https://crimea.ria.ru/20230302/muzhchina-pogib-v-rezultate-obstrela-poselka-tetkino-v-kurskoy-oblasti-1127300531.html
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, россия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ в воскресенье обстреляли три села в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, под огнем врага оказались село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших нет.
"В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений", - уточнил Старовойт в своем Telegram.
Шестого марта украинские боевики ударили
по Хомутовскому району области. В результате без электроснабжения осталось село Искра.
В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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