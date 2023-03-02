https://crimea.ria.ru/20230302/esche-20-priletov-vsu-prodolzhayut-obstrelivat-sela-kurskoy-oblasti-1127305784.html

Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области

Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области

Украинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T15:17

2023-03-02T15:17

2023-03-02T15:17

курская область

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам Троицкое и Бегоща, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Еще 11 снарядов упали в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, добавил губернатор.Ранее 2 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате один мужчина погиб, еще один местный житель получил ранения.Старовойт также уточнил, что в результате обстрела в Теткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям власти окажут необходимую помощь.Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиУдар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернаторФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге

курская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина, роман старовойт