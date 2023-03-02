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Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области
Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области
Украинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T15:17
2023-03-02T15:17
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам Троицкое и Бегоща, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Еще 11 снарядов упали в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, добавил губернатор.Ранее 2 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате один мужчина погиб, еще один местный житель получил ранения.Старовойт также уточнил, что в результате обстрела в Теткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям власти окажут необходимую помощь.Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиУдар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернаторФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
курская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина, роман старовойт
Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли села Троицкое и Бегоща в Курской области

15:17 02.03.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам Троицкое и Бегоща, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять прилетов зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Еще 11 снарядов упали в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, добавил губернатор.
Ранее 2 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате один мужчина погиб, еще один местный житель получил ранения.
Старовойт также уточнил, что в результате обстрела в Теткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям власти окажут необходимую помощь.
Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.
Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.
Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Курская областьОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоссияУкраинаРоман Старовойт
 
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