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Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. Погиб один человек, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T12:43
2023-03-02T12:48
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
сво
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. Погиб один человек, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Второй мужчина госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, добавил Старовойт. По словам губернатора, всего зафиксировано пять прилетов по поселку. По предварительной информации, три домовладения повреждены осколками. Также в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение.Ранее сообщалось, что украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие.Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиУдар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернаторФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
курская область
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курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, россия, украина
Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области

Старовойт: один человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области

12:43 02.03.2023 (обновлено: 12:48 02.03.2023)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. Погиб один человек, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
Второй мужчина госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, добавил Старовойт.
По словам губернатора, всего зафиксировано пять прилетов по поселку. По предварительной информации, три домовладения повреждены осколками. Также в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение.
Ранее сообщалось, что украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие.
Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.
Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.
Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Курская областьОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПроисшествияРоссияУкраина
 
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