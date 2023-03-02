Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
Старовойт: один человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области
12:43 02.03.2023 (обновлено: 12:48 02.03.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. Погиб один человек, еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
Второй мужчина госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, добавил Старовойт.
По словам губернатора, всего зафиксировано пять прилетов по поселку. По предварительной информации, три домовладения повреждены осколками. Также в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение.
Ранее сообщалось, что украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие.
Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.
Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.
Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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