https://crimea.ria.ru/20230302/poselok-kurskoy-oblasti-pod-ognem-vsu--est-postradavshie-1127297971.html

Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие

Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие

Украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T12:02

2023-03-02T12:02

2023-03-02T12:02

курская область

обстрелы курской области

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

сво

россия

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124474023_0:23:960:563_1920x0_80_0_0_7cca1604d02f2b62f5658cae4dada7b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгород упали три беспилотника - что известноВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек раненВ Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений

курская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, происшествия