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Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
Украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T12:02
2023-03-02T12:02
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
сво
россия
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгород упали три беспилотника - что известноВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек раненВ Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений
курская область
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, происшествия
Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие

Губернатор Старовойт: при обстреле поселка Теткино Курской области есть пострадавшие

12:02 02.03.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Теткино в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"В эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино. Наши Вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь. Подробнее расскажу позже", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Еще ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.
Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Курская областьОбстрелы Курской областиРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОРоссияУкраинаПроисшествия
 
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