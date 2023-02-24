https://crimea.ria.ru/20230224/vsu-obstrelyali-prigranichnyy-gorod-vasilevku--odin-chelovek-ranen-1127182051.html

ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен

ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен - РИА Новости Крым, 24.02.2023

ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен

Город Васильевка Запорожской области вновь находится под обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T15:32

2023-02-24T15:32

2023-02-24T15:32

васильевка

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Город Васильевка Запорожской области вновь находится под обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Васильевского района Наталья Романиченко.Собеседница отметила, что обстрелы города происходят регулярно.Ранее общественный деятель Владимир Рогов сообщил, что под обстрел тяжелых видов вооружения украинской армии попал автовокзал города. Военной техники или личного состава в районе удара не находилось.В начале января в результате массированных обстрелов со стороны Украины в Васильевке погибли шесть человек, еще 37 пострадали. Тогда удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем число жертв возросло до пяти.Несколькими часами ранее стало известно об обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт назвал последствия 12 прилетов "существенными". Осколками посечены постройки девяти домовладений – есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы, один из домов загорелся. Также выбиты стекла в здании местного сельсовета.Днем ранее под обстрел украинских военных попал поселок Теткино Глушковского района. Обошлось без пострадавших. При этом в детском саду "Сказка" были выбиты окна, а в районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесен десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов.В четверг 22 февраля украинскими войсками было обстреляно приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области. Также в результате другого обстрела со стороны ВСУ загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.Читайте также на РИА Новости Крым:КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – властиИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой ВасильевкеВойна и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

васильевка, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новые регионы россии