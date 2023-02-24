https://crimea.ria.ru/20230224/obstrel-kurskoy-oblasti--12-priletov-po-grazhdanskim-obektam-1127181024.html

Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам

Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по селу в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T14:28

2023-02-24T14:28

2023-02-24T15:24

роман старовойт

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по селу в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.При этом глава региона назвал последствия 12 прилетов "существенными". Осколками посечены постройки девяти домовладений – есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы, один из домов загорелся. Также выбиты стекла в здании местного сельсовета.Также село осталось без электроснабжения. Энергетики оперативно восстанавливают линии. Полная картина будет понятна после подомового обхода, добавил губернатор и заверил, что владельцам пострадавших домов будет оказана необходимую помощь.Днем ранее под обстрел украинских военных попал поселок Теткино Глушковского района. Обошлось без пострадавших. При этом в детском саду "Сказка" были выбиты окна, а в районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесен десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов.В четверг 22 февраля украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи. Также после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.После начала спецоперации Курская и Белгородская области неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью

https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html

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роман старовойт, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости