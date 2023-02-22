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ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара - РИА Новости Крым, 22.02.2023
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара
Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T17:05
2023-02-22T17:05
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в результате атаки загорелись две хозпостройки, на месте работают пожарные расчеты, оперативные службы проводят обход территории.Ранее в среду в Шебекино после обстрела ВСУ загорелся торговый центр. В результате два человека пострадали и госпитализированы. После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник ВСУ дважды обстреливали Шебекино, в результате чего тяжелые ранения получила женщина. До этого при обстреле погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной. Читайте также на РИА Новости КрымУкраинские боевики обстреляли Шебекино: есть поврежденияЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
шебекино (город в белгородской области)
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Новости
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара

Гладков: украинские боевики нанесли очередной удар по Шебекино

17:05 22.02.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе под обстрел украинских боевиков попало село Первое Цепляево. Пострадавших нет. Снарядами повреждены три домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. ВСУ продолжают расстреливать мирные объекты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате атаки загорелись две хозпостройки, на месте работают пожарные расчеты, оперативные службы проводят обход территории.
Ранее в среду в Шебекино после обстрела ВСУ загорелся торговый центр. В результате два человека пострадали и госпитализированы.
После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник ВСУ дважды обстреливали Шебекино, в результате чего тяжелые ранения получила женщина. До этого при обстреле погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.
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Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбщество
 
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