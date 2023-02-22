https://crimea.ria.ru/20230222/vsu-snova-byut-po-shebekino---chto-proiskhodit-posle-novogo-udara-1127153357.html
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара - РИА Новости Крым, 22.02.2023
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара
Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T17:05
2023-02-22T17:05
2023-02-22T17:05
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в результате атаки загорелись две хозпостройки, на месте работают пожарные расчеты, оперативные службы проводят обход территории.Ранее в среду в Шебекино после обстрела ВСУ загорелся торговый центр. В результате два человека пострадали и госпитализированы. После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник ВСУ дважды обстреливали Шебекино, в результате чего тяжелые ранения получила женщина. До этого при обстреле погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной. Читайте также на РИА Новости КрымУкраинские боевики обстреляли Шебекино: есть поврежденияЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара
Гладков: украинские боевики нанесли очередной удар по Шебекино