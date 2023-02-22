https://crimea.ria.ru/20230222/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-shebekino-est-povrezhdeniya-1127148475.html

Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения

Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения

Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T12:52

2023-02-22T12:52

2023-02-22T14:10

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.При обстреле повреждения получили гражданские объекты в частном секторе. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.На месте работают представители экстренных служб. Проводится подомовой обход территории.Обстрел приграничных областей РоссииВ понедельник украинские вооруженные формирования дважды обстреливали Шебекино. В результате тяжелые ранения получила женщина. Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли село Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе. ООбошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные домовладения. В воскресенье житель села Вознесеновка получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.Кроме того, во вторник украинские боевики несколько раз обстреливали Курскую область. Были зафиксированы прилеты в районе вышки сотовой связи в селе Веселое и около электроподстанции в селе Попово-Лежачи, в районе поселка Теткино.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка погибла при обстреле Белгородской областиВзрывы в Харькове и области – что происходитПутин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия

https://crimea.ria.ru/20230221/obstrel-kurskoy-oblasti--5-priletov-po-vyshke-svyazi-i-vozle-podstantsii-1127121169.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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