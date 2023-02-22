https://crimea.ria.ru/20230222/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-shebekino-est-povrezhdeniya-1127148475.html
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения
Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T12:52
2023-02-22T12:52
2023-02-22T14:10
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/16/1127148364_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ae3b1001fbf87e66f19ad52df0604a55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.При обстреле повреждения получили гражданские объекты в частном секторе. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.На месте работают представители экстренных служб. Проводится подомовой обход территории.Обстрел приграничных областей РоссииВ понедельник украинские вооруженные формирования дважды обстреливали Шебекино. В результате тяжелые ранения получила женщина. Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли село Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе. ООбошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные домовладения. В воскресенье житель села Вознесеновка получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.Кроме того, во вторник украинские боевики несколько раз обстреливали Курскую область. Были зафиксированы прилеты в районе вышки сотовой связи в селе Веселое и около электроподстанции в селе Попово-Лежачи, в районе поселка Теткино.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка погибла при обстреле Белгородской областиВзрывы в Харькове и области – что происходитПутин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
https://crimea.ria.ru/20230221/obstrel-kurskoy-oblasti--5-priletov-po-vyshke-svyazi-i-vozle-podstantsii-1127121169.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/16/1127148364_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5bbfe4f55c724417e2e286a0fc85ced2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения
Губернатор Гладков: Шебекино вновь под обстрелом со стороны Украины
12:52 22.02.2023 (обновлено: 14:10 22.02.2023)