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Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения
Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T12:52
2023-02-22T14:10
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.При обстреле повреждения получили гражданские объекты в частном секторе. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.На месте работают представители экстренных служб. Проводится подомовой обход территории.Обстрел приграничных областей РоссииВ понедельник украинские вооруженные формирования дважды обстреливали Шебекино. В результате тяжелые ранения получила женщина. Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли село Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе. ООбошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные домовладения. В воскресенье житель села Вознесеновка получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.Кроме того, во вторник украинские боевики несколько раз обстреливали Курскую область. Были зафиксированы прилеты в районе вышки сотовой связи в селе Веселое и около электроподстанции в селе Попово-Лежачи, в районе поселка Теткино.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка погибла при обстреле Белгородской областиВзрывы в Харькове и области – что происходитПутин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
https://crimea.ria.ru/20230221/obstrel-kurskoy-oblasti--5-priletov-po-vyshke-svyazi-i-vozle-podstantsii-1127121169.html
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения

Губернатор Гладков: Шебекино вновь под обстрелом со стороны Украины

12:52 22.02.2023 (обновлено: 14:10 22.02.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал Гладков.
При обстреле повреждения получили гражданские объекты в частном секторе. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.
На месте работают представители экстренных служб. Проводится подомовой обход территории.

Обстрел приграничных областей России

В понедельник украинские вооруженные формирования дважды обстреливали Шебекино. В результате тяжелые ранения получила женщина. Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли село Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе. ООбошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные домовладения. В воскресенье житель села Вознесеновка получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.
Кроме того, во вторник украинские боевики несколько раз обстреливали Курскую область. Были зафиксированы прилеты в районе вышки сотовой связи в селе Веселое и около электроподстанции в селе Попово-Лежачи, в районе поселка Теткино.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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