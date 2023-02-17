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ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 17.02.2023
ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
Украинские боевики в пятницу дважды ударили по приграничным населенным пунктам Белгородской области, в результате обстрелов есть пострадавшая, написал в своем... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T16:54
2023-02-17T16:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу дважды ударили по приграничным населенным пунктам Белгородской области, в результате обстрелов есть пострадавшая, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по данным Гладкова, в городе повреждены линии электропередачи, частично отсутствует электроэнергия. Специалисты переключают абонентов на резервные линии. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.Вторая атака за деньЭта атака на Белгородскую область стала второй за день. Ранее ВСУ обстреляли село Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе."Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении", – уточнил руководитель региона.Накануне житель села Вознесеновка в Шебекинском городском округе получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ. Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской областиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областьюПожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина

Гладков: в результате обстрела Шебекино тяжело ранена женщина

16:54 17.02.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу дважды ударили по приграничным населенным пунктам Белгородской области, в результате обстрелов есть пострадавшая, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавшая – женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", – сообщил губернатор.
Также, по данным Гладкова, в городе повреждены линии электропередачи, частично отсутствует электроэнергия. Специалисты переключают абонентов на резервные линии. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Вторая атака за день

Эта атака на Белгородскую область стала второй за день. Ранее ВСУ обстреляли село Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе.
"Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении", – уточнил руководитель региона.
Накануне житель села Вознесеновка в Шебекинском городском округе получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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