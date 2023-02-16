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Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области
Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области
Житель одного из приграничных сел в Белгородской области получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T19:48
2023-02-16T19:50
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Житель одного из приграничных сел в Белгородской области получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в четверг украинские боевики нанесли удар по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе.По его словам, повреждения получили жилой дом и склад сельхозпредприятия. На месте работают оперативные службы.Ранее ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области. На территории школы есть разрушения фасада, выбиты окна.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым: Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиВ Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – властиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
https://crimea.ria.ru/20230209/massirovannyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--na-meste-rabotayut-opersluzhby-1126877818.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области

Гладков: при обстреле села Вознесеновка Белгородской области мужчина получил контузию

19:48 16.02.2023 (обновлено: 19:50 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Житель одного из приграничных сел в Белгородской области получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в четверг украинские боевики нанесли удар по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе.

"Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили жилой дом и склад сельхозпредприятия. На месте работают оперативные службы.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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