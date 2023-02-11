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В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти - РИА Новости Крым, 11.02.2023
В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурные объект, оперативные службы работают на месте. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T11:06
2023-02-11T11:06
2023-02-11T10:55
обстрелы белгородской области
белгород
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вячеслав гладков
происшествия
беспилотник
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурные объект, оперативные службы работают на месте. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, жертв и пострадавших в результате атаки украинских нет.Ранее, 9 февраля, губернатор сообщал об атаке области со стороны ВСУ – российские ПВО сбили три ракеты Грайворонском городском округе. В тот же день Гладков сообщал о массированном обстреле Киевом Шебекинского городского округа, под обстрел попало село Муром.За три дня до этого при обстреле ВСУ села Казинка Белгородской области не обошлось без жертв. По данным на 24 января число погибших при ракетных атаках ВСУ в Белгородской области достигло 25 человек, число раненых приблизилось к ста. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали завод в Белгородской области ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
Губернатор Гладков: беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области