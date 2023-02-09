https://crimea.ria.ru/20230209/massirovannyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--na-meste-rabotayut-opersluzhby-1126877818.html

Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы

Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы

Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, зафиксированы повреждения возле школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T12:09

2023-02-09T12:09

2023-02-09T12:09

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, зафиксированы повреждения возле школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте.Ранее в результате очередного украинского обстрела погибла 70-летняя жительница села Казинка Белгородской области. Всего после начала СВО в регионе погибли более 25 человек и около 100 получили ранения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники атаковали Брянскую областьВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво