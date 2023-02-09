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Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы
Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, зафиксированы повреждения возле школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T12:09
2023-02-09T12:09
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, зафиксированы повреждения возле школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте.Ранее в результате очередного украинского обстрела погибла 70-летняя жительница села Казинка Белгородской области. Всего после начала СВО в регионе погибли более 25 человек и около 100 получили ранения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники атаковали Брянскую областьВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы

Гладков: под обстрел ВСУ попали территория школы и Дома культуры в Белгородской области

12:09 09.02.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, зафиксированы повреждения возле школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте.
Ранее в результате очередного украинского обстрела погибла 70-летняя жительница села Казинка Белгородской области. Всего после начала СВО в регионе погибли более 25 человек и около 100 получили ранения.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВО
 
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