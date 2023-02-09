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Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
Украинские беспилотники атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
Украинские беспилотники в ночь на четверг атаковали Стародубский округ Брянской области, российская система ПВО отразила нападение. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T09:01
2023-02-09T09:01
2023-02-09T09:55
александр богомаз
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на четверг атаковали Стародубский округ Брянской области, российская система ПВО отразила нападение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Позже украинские войска предприняли еще одну попытку нападения, запустив беспилотник в Брянском районе. Его также сбили.По словам губернатора, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе осколки БПЛА упали на строящийся дом. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыДва человека подорвались на мине в Брянской областиВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230206/pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1126818954.html
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александр богомаз, обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
Губернатор Богомаз: система ПВО сбила десять украинских беспилотников в Брянской области
09:01 09.02.2023 (обновлено: 09:55 09.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на четверг атаковали Стародубский округ Брянской области, российская система ПВО отразила нападение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой противовоздушной обороны атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже украинские войска предприняли еще одну попытку нападения, запустив беспилотник в Брянском районе. Его также сбили.
По словам губернатора, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе осколки БПЛА упали на строящийся дом. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.
Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.
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