https://crimea.ria.ru/20230209/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-bryanskuyu-oblast-1126870006.html

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Украинские беспилотники в ночь на четверг атаковали Стародубский округ Брянской области, российская система ПВО отразила нападение. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T09:01

2023-02-09T09:01

2023-02-09T09:55

александр богомаз

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на четверг атаковали Стародубский округ Брянской области, российская система ПВО отразила нападение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Позже украинские войска предприняли еще одну попытку нападения, запустив беспилотник в Брянском районе. Его также сбили.По словам губернатора, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе осколки БПЛА упали на строящийся дом. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыДва человека подорвались на мине в Брянской областиВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230206/pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1126818954.html

брянская область

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александр богомаз, обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)