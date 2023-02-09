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Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T18:34
2023-02-09T18:34
2023-02-09T18:34
вячеслав гладков
белгород
пво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что под массированный обстрел украинских войск попало село Муром в Белгородской области. Повреждения зафиксированы рядом с Домом культуры и школой. Жертв и пострадавших нет.6 февраля украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница. Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
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вячеслав гладков, белгород, пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новости
Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
Гладков: Три ракеты сбиты над Белгородской областью