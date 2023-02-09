https://crimea.ria.ru/20230209/tri-rakety-sbity-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu-1126890000.html

Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью

Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью

В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T18:34

2023-02-09T18:34

2023-02-09T18:34

вячеслав гладков

белгород

пво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что под массированный обстрел украинских войск попало село Муром в Белгородской области. Повреждения зафиксированы рядом с Домом культуры и школой. Жертв и пострадавших нет.6 февраля украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница. Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью

белгород

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новости