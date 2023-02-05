https://crimea.ria.ru/20230205/dve-rakety-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu-1126795966.html

Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью

Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью

Две украинские ракеты сбиты над Валуйском Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T20:38

2023-02-05T20:38

2023-02-05T20:40

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

пво

сво

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_61102e049e8fbd3a1f10bfcc88f6d23b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Две украинские ракеты сбиты над Валуйском Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Telegram-каналы сообщали о хлопках в небе над областью. Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.Также в воскресенье под обстрел ВСУ попало приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области.Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавший, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередач.Во вторник 31 января почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Ранее под минометный обстрел со стороны Украины попала бригада рабочих, которые восстанавливали поврежденное ранее электроснабжение в поселках области. Один из электриков получил ранение.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

https://crimea.ria.ru/20230205/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-avtomobil-1126793494.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, пво, сво, всу (вооруженные силы украины)