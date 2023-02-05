https://crimea.ria.ru/20230205/dve-rakety-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu-1126795966.html
Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
Две украинские ракеты сбиты над Валуйском Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T20:38
2023-02-05T20:38
2023-02-05T20:40
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
пво
сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_61102e049e8fbd3a1f10bfcc88f6d23b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Две украинские ракеты сбиты над Валуйском Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Telegram-каналы сообщали о хлопках в небе над областью. Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.Также в воскресенье под обстрел ВСУ попало приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области.Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавший, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередач.Во вторник 31 января почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Ранее под минометный обстрел со стороны Украины попала бригада рабочих, которые восстанавливали поврежденное ранее электроснабжение в поселках области. Один из электриков получил ранение.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
https://crimea.ria.ru/20230205/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-avtomobil-1126793494.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_5233249037fa439a5501a98c2d7ef861.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, пво, сво, всу (вооруженные силы украины)
Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
Губернатор: две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
20:38 05.02.2023 (обновлено: 20:40 05.02.2023)