https://crimea.ria.ru/20230204/vsu-vnov-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-1126781237.html

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область - РИА Новости Крым, 04.02.2023

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

В субботу днем Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T13:20

2023-02-04T13:20

2023-02-04T13:20

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В субботу днем Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе.Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы.В ночь на субботу украинские войска нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. После обстрела возник пожар, который потушили только около полудня.В связи с постоянными обстрелами территории региона там действует высокий уровень террористической опасности. Решением губернатора он действует бессрочно до стабилизации обстановки. Аналогичные меры приняты в Крыму и других граничащих с Украиной областях.Помимо "желтого" уровня террористической угрозы, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковПутин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

белгородская область

украина

россия

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия