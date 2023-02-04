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ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область - РИА Новости Крым, 04.02.2023
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
В субботу днем Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T13:20
2023-02-04T13:20
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В субботу днем Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе.Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы.В ночь на субботу украинские войска нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. После обстрела возник пожар, который потушили только около полудня.В связи с постоянными обстрелами территории региона там действует высокий уровень террористической опасности. Решением губернатора он действует бессрочно до стабилизации обстановки. Аналогичные меры приняты в Крыму и других граничащих с Украиной областях.Помимо "желтого" уровня террористической угрозы, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковПутин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
белгородская область
украина
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле Белгородской области

13:20 04.02.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В субботу днем Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе.
"Самое главное - пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы.
В ночь на субботу украинские войска нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. После обстрела возник пожар, который потушили только около полудня.
В связи с постоянными обстрелами территории региона там действует высокий уровень террористической опасности. Решением губернатора он действует бессрочно до стабилизации обстановки. Аналогичные меры приняты в Крыму и других граничащих с Украиной областях.
Помимо "желтого" уровня террористической угрозы, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВОУкраинаРоссия
 
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