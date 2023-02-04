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ВСУ атаковали завод в Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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ВСУ атаковали завод в Белгородской области
ВСУ атаковали завод в Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.02.2023
ВСУ атаковали завод в Белгородской области
Украинские войска в ночь на субботу нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T09:30
2023-02-04T09:30
обстрелы белгородской области
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в ночь на субботу нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После обстрела возник пожар. К утру его локализовали и сейчас сотрудники МЧС занимаются его ликвидацией."Предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный", - добавил он.В связи с постоянными обстрелами территории региона там действует высокий уровень террористической опасности. Решением губернатора он действует бессрочно до стабилизации обстановки. Аналогичные меры приняты в Крыму и других граничащих с Украиной областях.Помимо "желтого" уровня террористической угрозы, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ=Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
ВСУ атаковали завод в Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по промышленному заводу в Белгородской области

09:30 04.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в ночь на субботу нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб", - написал он в своем Telegram-канале.
После обстрела возник пожар. К утру его локализовали и сейчас сотрудники МЧС занимаются его ликвидацией.
"Предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный", - добавил он.
В связи с постоянными обстрелами территории региона там действует высокий уровень террористической опасности. Решением губернатора он действует бессрочно до стабилизации обстановки. Аналогичные меры приняты в Крыму и других граничащих с Украиной областях.
Помимо "желтого" уровня террористической угрозы, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоссияУкраина
 
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