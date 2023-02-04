https://crimea.ria.ru/20230204/vsu-atakovali-zavod-v-belgorodskoy-oblasti-1126776311.html

ВСУ атаковали завод в Белгородской области

ВСУ атаковали завод в Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.02.2023

ВСУ атаковали завод в Белгородской области

Украинские войска в ночь на субботу нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T09:30

2023-02-04T09:30

2023-02-04T09:30

обстрелы белгородской области

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в ночь на субботу нанесли удар по территории промышленного предприятия в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После обстрела возник пожар. К утру его локализовали и сейчас сотрудники МЧС занимаются его ликвидацией."Предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный", - добавил он.В связи с постоянными обстрелами территории региона там действует высокий уровень террористической опасности. Решением губернатора он действует бессрочно до стабилизации обстановки. Аналогичные меры приняты в Крыму и других граничащих с Украиной областях.Помимо "желтого" уровня террористической угрозы, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ=Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ

белгородская область

белгород

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина