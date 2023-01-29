https://crimea.ria.ru/20230129/remontnaya-brigada-popala-pod-obstrel-vsu-v-kurskoy-oblasti-1126659780.html

Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области

Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области

В Курской области бригада рабочих, восстанавливающих электроснабжение в поселках, попала под минометный обстрел со стороны ВСУ, один из работников получил... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T20:57

2023-01-29T20:57

2023-01-29T20:57

обстрелы курской области

сво

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Курской области бригада рабочих, восстанавливающих электроснабжение в поселках, попала под минометный обстрел со стороны ВСУ, один из работников получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, сейчас электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, кроме одной улицы, работы там планируют завершить завтра. "Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях!",- добавил губернатор.Поселок Краснооктябрьский Глушковского района области попал под минометный обстрел ВСУ в воскресенье днем. Были повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой КаховкиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

курская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, сво, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия