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Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
В Курской области бригада рабочих, восстанавливающих электроснабжение в поселках, попала под минометный обстрел со стороны ВСУ, один из работников получил... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T20:57
2023-01-29T20:57
обстрелы курской области
сво
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Курской области бригада рабочих, восстанавливающих электроснабжение в поселках, попала под минометный обстрел со стороны ВСУ, один из работников получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, сейчас электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, кроме одной улицы, работы там планируют завершить завтра. "Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях!",- добавил губернатор.Поселок Краснооктябрьский Глушковского района области попал под минометный обстрел ВСУ в воскресенье днем. Были повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой КаховкиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, сво, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия
Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: ремонтная бригада попала под минометный обстрел ВСУ

20:57 29.01.2023
 
© dustpuppyВысоковольтная линия
Высоковольтная линия
© dustpuppy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Курской области бригада рабочих, восстанавливающих электроснабжение в поселках, попала под минометный обстрел со стороны ВСУ, один из работников получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, легкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, кроме одной улицы, работы там планируют завершить завтра.
"Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях!",- добавил губернатор.
© Telegram Роман СтаровойтСтаровойт: ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
Старовойт: ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
© Telegram Роман Старовойт
Старовойт: ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
Поселок Краснооктябрьский Глушковского района области попал под минометный обстрел ВСУ в воскресенье днем. Были повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиСВОКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаРоссия
 
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