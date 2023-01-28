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ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки - РИА Новости Крым, 28.01.2023
ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
В субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка. Об этом со ссылкой на представителя экстренных... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T18:40
2023-01-28T18:40
2023-01-28T18:40
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новая каховка
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области пишет РИА Новости.Удар пришелся по гражданским объектам около 14.50 дня. "ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации находящиеся на территории "соколовского" больничного городка", - отметили в экстренных службах.Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВСУ нанесли намеренный удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В результате погибли 14 человек, 24 пациента и сотрудника персонала пострадали. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность, подчеркнули в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз КиеваСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новая каховка, сво, новости
ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
ВСУ выпустили 17 снарядов из артиллерии по больничному городку в Новой Каховке