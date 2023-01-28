https://crimea.ria.ru/20230128/vsu-vypustili-17-snaryadov-po-detskomu-otdeleniyu-bolnitsy-novoy-kakhovki-1126643195.html

ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки

ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки - РИА Новости Крым, 28.01.2023

ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки

В субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка. Об этом со ссылкой на представителя экстренных... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T18:40

2023-01-28T18:40

2023-01-28T18:40

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новая каховка

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области пишет РИА Новости.Удар пришелся по гражданским объектам около 14.50 дня. "ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации находящиеся на территории "соколовского" больничного городка", - отметили в экстренных службах.Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВСУ нанесли намеренный удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В результате погибли 14 человек, 24 пациента и сотрудника персонала пострадали. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность, подчеркнули в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз КиеваСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области

https://crimea.ria.ru/20230128/pogibli-14-chelovek-vsu-udarili-po-bolnitse-novoaydara-iz-himars-1126642654.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новая каховка, сво, новости