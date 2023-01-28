https://crimea.ria.ru/20230128/pogibli-14-chelovek-vsu-udarili-po-bolnitse-novoaydara-iz-himars-1126642654.html

Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS

Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS

Утром 28 января Вооруженные силы Украины ударили из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T17:37

2023-01-28T17:37

2023-01-28T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Утром 28 января Вооруженные силы Украины ударили из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, сообщает Минобороны России.Отмечается, что удар пришелся на здание больницы в 7.30 утра 28 января. "Украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы", - сказано в сообщении.По данным Минобороны, в больнице на протяжении многих месяцев гражданские и военные медики лечили местных жителей и раненых военнослужащих.Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь."Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", - подчеркнули в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html

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луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины)