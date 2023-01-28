https://crimea.ria.ru/20230128/pogibli-14-chelovek-vsu-udarili-po-bolnitse-novoaydara-iz-himars-1126642654.html
Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS
Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS
Утром 28 января Вооруженные силы Украины ударили из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T17:37
2023-01-28T17:37
2023-01-28T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Утром 28 января Вооруженные силы Украины ударили из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, сообщает Минобороны России.Отмечается, что удар пришелся на здание больницы в 7.30 утра 28 января. "Украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы", - сказано в сообщении.По данным Минобороны, в больнице на протяжении многих месяцев гражданские и военные медики лечили местных жителей и раненых военнослужащих.Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь."Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", - подчеркнули в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины)
Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS
Минобороны: в результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре ЛНР погибли 14 человек
17:37 28.01.2023 (обновлено: 17:59 28.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Утром 28 января Вооруженные силы Украины ударили из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что удар пришелся на здание больницы в 7.30 утра 28 января.
"Украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы", - сказано в сообщении.
По данным Минобороны, в больнице на протяжении многих месяцев гражданские и военные медики лечили местных жителей и раненых военнослужащих.
"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - сообщили в оборонном ведомстве.
Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", - подчеркнули в Минобороны.