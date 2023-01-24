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ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области - РИА Новости Крым, 24.01.2023
ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T14:53
2023-01-24T14:53
2023-01-24T14:55
роман старовойт
курская область
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происшествия
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обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Накануне после украинского обстрела обесточенными оказались четыре села в Курской области. Удар пришелся по селу Волфино Глушковского района - зафиксировано шесть прилетов. В результате повреждения получили линии электропередачи.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрикаПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноБеспилотник атаковал аэродром в Курской области – горит нефтенакопитель
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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роман старовойт, курская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы курской области
ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
Старовойт: два человека ранены из-за сброшенной ВСУ взрывчатки на село в Курской области
14:53 24.01.2023 (обновлено: 14:55 24.01.2023)