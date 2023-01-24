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ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области - РИА Новости Крым, 24.01.2023
ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T14:53
2023-01-24T14:55
роман старовойт
курская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Накануне после украинского обстрела обесточенными оказались четыре села в Курской области. Удар пришелся по селу Волфино Глушковского района - зафиксировано шесть прилетов. В результате повреждения получили линии электропередачи.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрикаПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноБеспилотник атаковал аэродром в Курской области – горит нефтенакопитель
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роман старовойт, курская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы курской области
ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области

Старовойт: два человека ранены из-за сброшенной ВСУ взрывчатки на село в Курской области

14:53 24.01.2023 (обновлено: 14:55 24.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкОсколок, найденный на месте попадания снаряда после обстрела ВСУ
Осколок, найденный на месте попадания снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Накануне после украинского обстрела обесточенными оказались четыре села в Курской области. Удар пришелся по селу Волфино Глушковского района - зафиксировано шесть прилетов. В результате повреждения получили линии электропередачи.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Роман СтаровойтКурская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаОбстрелы Курской области
 
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