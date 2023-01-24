https://crimea.ria.ru/20230124/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-selo-v-kurskoy-oblasti-1126556047.html

ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области

ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области - РИА Новости Крым, 24.01.2023

ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области

Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T14:53

2023-01-24T14:53

2023-01-24T14:55

роман старовойт

курская область

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всу (вооруженные силы украины)

украина

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Накануне после украинского обстрела обесточенными оказались четыре села в Курской области. Удар пришелся по селу Волфино Глушковского района - зафиксировано шесть прилетов. В результате повреждения получили линии электропередачи.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрикаПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноБеспилотник атаковал аэродром в Курской области – горит нефтенакопитель

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы курской области