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Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика
Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика
Украинские войска обстреляли Белгородский район, повреждена птицефабрика на хуторе Церковный. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T15:44
2023-01-19T15:45
новости
белгородская область
сво
вячеслав гладков
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Белгородский район, повреждена птицефабрика на хуторе Церковный. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Прилеты зафиксированы и в селе Долгое. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении. Пострадавших нет.Ранее в четверг украинские войска обстреляли сразу несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, однако повреждены частные дома и постройки.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом и районом сработала система ПВОПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноВ Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли
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новости, белгородская область, сво, вячеслав гладков, украина, всу (вооруженные силы украины)
Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородском районе

15:44 19.01.2023 (обновлено: 15:45 19.01.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел птицефабрики в Белгородском районе
Обстрел птицефабрики в Белгородском районе
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Белгородский район, повреждена птицефабрика на хуторе Церковный. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Белгородский район тоже сегодня под обстрелом. Жертв и пострадавших нет. Один из снарядов прилетел по корпусу птицефабрики в районе хутора Церковный. Пострадали кровля, окна и забор", - написал он в своем Telegram-канале.
Прилеты зафиксированы и в селе Долгое. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении. Пострадавших нет.
Ранее в четверг украинские войска обстреляли сразу несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, однако повреждены частные дома и постройки.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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