https://crimea.ria.ru/20230119/novaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast--pod-obstrelom-ptitsefabrika-1126478683.html

Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика

Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика

Украинские войска обстреляли Белгородский район, повреждена птицефабрика на хуторе Церковный. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T15:44

2023-01-19T15:44

2023-01-19T15:45

новости

белгородская область

сво

вячеслав гладков

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Белгородский район, повреждена птицефабрика на хуторе Церковный. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Прилеты зафиксированы и в селе Долгое. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении. Пострадавших нет.Ранее в четверг украинские войска обстреляли сразу несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, однако повреждены частные дома и постройки.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом и районом сработала система ПВОПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноВ Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли

https://crimea.ria.ru/20230119/armiya-rossii-razgromila-podrazdeleniya-vsu-v-donbasse-1126476543.html

белгородская область

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, сво, вячеслав гладков, украина, всу (вооруженные силы украины)