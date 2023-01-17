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Над Белгородом и районом сработала система ПВО
Над Белгородом и районом сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Над Белгородом и районом сработала система ПВО
Российская система противовоздушной обороны сработала этой ночью над Белгородом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T09:11
2023-01-17T09:11
2023-01-17T09:11
белгородская область
вячеслав гладков
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сработала этой ночью над Белгородом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Белгородской области в результате детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры три человека погибли, 13 пострадали. В причинах происшествия разбираются правоохранители. За несколько дней до этого очередному обстрелу подвергся город Шебекино, в результате чего повреждены оказались 12 частных домовладений, автомобили и опора линии электропередачи.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html
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белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу (вооруженные силы украины)
Над Белгородом и районом сработала система ПВО
Губернатор Гладков: над Белгородом и районом сработала система ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сработала этой ночью над Белгородом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Белгородской области в результате детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры три человека погибли, 13 пострадали. В причинах происшествия разбираются правоохранители. За несколько дней до этого очередному обстрелу подвергся город Шебекино, в результате чего повреждены оказались 12 частных домовладений, автомобили и опора линии электропередачи.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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