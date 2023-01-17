https://crimea.ria.ru/20230117/nad-belgorodom-i-rayonom-srabotala-sistema-pvo-1126425837.html

Над Белгородом и районом сработала система ПВО

Над Белгородом и районом сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Над Белгородом и районом сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны сработала этой ночью над Белгородом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T09:11

2023-01-17T09:11

2023-01-17T09:11

белгородская область

вячеслав гладков

сво

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_61102e049e8fbd3a1f10bfcc88f6d23b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сработала этой ночью над Белгородом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Белгородской области в результате детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры три человека погибли, 13 пострадали. В причинах происшествия разбираются правоохранители. За несколько дней до этого очередному обстрелу подвергся город Шебекино, в результате чего повреждены оказались 12 частных домовладений, автомобили и опора линии электропередачи.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу (вооруженные силы украины)