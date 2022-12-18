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Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
В воскресенье днем над Белгородом и районом сработала система ПВО, четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T13:42
2022-12-18T13:42
2022-12-18T13:54
новости
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье днем над Белгородом и районом сработала система ПВО, четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что находится на месте происшествия и обещал сообщить подробности позже.7 декабря в Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Обошлось без пострадавших.Днем раньше система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждения получила ЛЭП, были обесточены четыре села.Также ВСУ с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области формируют отряды теробороныДистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 мартаПриграничные области России попали под обстрел ВСУ
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, вячеслав гладков
Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, четыре человека пострадали
13:42 18.12.2022 (обновлено: 13:54 18.12.2022)