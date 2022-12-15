https://crimea.ria.ru/20221215/prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125921712.html

Приграничные области России попали под обстрел ВСУ

Приграничные области России попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Приграничные области России попали под обстрел ВСУ

Украинские войска обстреляли населенные пункты Курской и Белгородской областей, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T18:34

2022-12-15T18:34

2022-12-15T18:34

курская область

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли населенные пункты Курской и Белгородской областей, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в отдельных поселках. Об этом сообщили губернаторы регионов.Обстрел Белгородской областиПод атаку ВСУ сегодня попали села Безымено и Старый Хутор Белгородской области.Атака на Курскую областьО шести прилетах в четверг вечером сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт.На местах работают сотрудники органов местного самоуправления и экстренных служб.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221206/v-belgorodskoy-oblasti-formiruyut-otryady-teroborony-1125718514.html

https://crimea.ria.ru/20221207/pozhar-vozle-atakovannogo-vsu-kurskogo-aerodroma-potushen-1125734579.html

курская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия