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Приграничные области России попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Приграничные области России попали под обстрел ВСУ
Приграничные области России попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Приграничные области России попали под обстрел ВСУ
Украинские войска обстреляли населенные пункты Курской и Белгородской областей, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T18:34
2022-12-15T18:34
курская область
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли населенные пункты Курской и Белгородской областей, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в отдельных поселках. Об этом сообщили губернаторы регионов.Обстрел Белгородской областиПод атаку ВСУ сегодня попали села Безымено и Старый Хутор Белгородской области.Атака на Курскую областьО шести прилетах в четверг вечером сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт.На местах работают сотрудники органов местного самоуправления и экстренных служб.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221206/v-belgorodskoy-oblasti-formiruyut-otryady-teroborony-1125718514.html
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курская область, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Приграничные области России попали под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли села Курской и Белгородской областей, есть разрушения

18:34 15.12.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
Разбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли населенные пункты Курской и Белгородской областей, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в отдельных поселках. Об этом сообщили губернаторы регионов.

Обстрел Белгородской области

Под атаку ВСУ сегодня попали села Безымено и Старый Хутор Белгородской области.
"Из жителей никто не пострадал. В Старом Хуторе осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории. В селе Безымено Грайворонского городского округа разрушен один частный жилой дом – снаряд попал в крышу", - проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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Атака на Курскую область

О шести прилетах в четверг вечером сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы"- сообщил глава региона.
На местах работают сотрудники органов местного самоуправления и экстренных служб.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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