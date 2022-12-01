https://crimea.ria.ru/20221201/distantsionnoe-obuchenie-v-shkolakh-belgorodskoy-oblasti-prodleno-do-24-marta-1125626266.html

Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта

Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта

Школы в девяти приграничных районах Белгородской области и городе Белгороде останутся на дистанционном обучении до 24 марта 2023 года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T08:42

2022-12-01T08:42

2022-12-01T08:42

крым

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Школы в девяти приграничных районах Белгородской области и городе Белгороде останутся на дистанционном обучении до 24 марта 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он призвал родителей отнестись с пониманием к этой ситуации, подчеркнув, что это вынужденная мера, необходимая для сохранения жизни и здоровья детей. Органы государственной и муниципальной власти сделают все, чтобы процесс обучения был удобным для каждого ребенка."Например, 11-классникам, которые должны написать итоговое сочинение, а точнее, первую попытку, которая должна быть в декабре, мы проведем для приграничных районов, в Белгороде и в Яковлевском округе в январе. Почему? Для того, чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений. В общей сложности это более 3 тысяч человек", - проинформировал Гладков.Губернатор уточнил, что на количество попыток это не повлияет - у каждого, как и положено, их будет три.Школы в приграничных районах Белгородской области были переведены на дистанционный формат обучения на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. В этом регионе, как и других приграничных территориях Российской Федерации, действует "желтый" уровень террористической опасности.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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