https://crimea.ria.ru/20221201/distantsionnoe-obuchenie-v-shkolakh-belgorodskoy-oblasti-prodleno-do-24-marta-1125626266.html
Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта
Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта
Школы в девяти приграничных районах Белгородской области и городе Белгороде останутся на дистанционном обучении до 24 марта 2023 года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T08:42
2022-12-01T08:42
2022-12-01T08:42
крым
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Школы в девяти приграничных районах Белгородской области и городе Белгороде останутся на дистанционном обучении до 24 марта 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он призвал родителей отнестись с пониманием к этой ситуации, подчеркнув, что это вынужденная мера, необходимая для сохранения жизни и здоровья детей. Органы государственной и муниципальной власти сделают все, чтобы процесс обучения был удобным для каждого ребенка."Например, 11-классникам, которые должны написать итоговое сочинение, а точнее, первую попытку, которая должна быть в декабре, мы проведем для приграничных районов, в Белгороде и в Яковлевском округе в январе. Почему? Для того, чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений. В общей сложности это более 3 тысяч человек", - проинформировал Гладков.Губернатор уточнил, что на количество попыток это не повлияет - у каждого, как и положено, их будет три.Школы в приграничных районах Белгородской области были переведены на дистанционный формат обучения на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. В этом регионе, как и других приграничных территориях Российской Федерации, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, белгородская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Дистанционное обучение в школах Белгородской области продлено до 24 марта
Приграничные школы Белгородской области останутся на дистанционном обучении до 24 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Школы в девяти приграничных районах Белгородской области и городе Белгороде останутся на дистанционном обучении до 24 марта 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Приняли решение продлить дистанционное обучение в 9 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года. Работа детских садов в муниципалитетах будет организована в режиме дежурных групп", - написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал родителей отнестись с пониманием к этой ситуации, подчеркнув, что это вынужденная мера, необходимая для сохранения жизни и здоровья детей. Органы государственной и муниципальной власти сделают все, чтобы процесс обучения был удобным для каждого ребенка.
"Например, 11-классникам, которые должны написать итоговое сочинение, а точнее, первую попытку, которая должна быть в декабре, мы проведем для приграничных районов, в Белгороде и в Яковлевском округе в январе. Почему? Для того, чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений. В общей сложности это более 3 тысяч человек", - проинформировал Гладков.
Губернатор уточнил, что на количество попыток это не повлияет - у каждого, как и положено, их будет три.
Школы в приграничных районах Белгородской области были переведены на дистанционный формат обучения на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. В этом регионе, как и других приграничных территориях Российской Федерации, действует "желтый" уровень террористической опасности.