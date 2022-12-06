https://crimea.ria.ru/20221206/v-belgorodskoy-oblasti-formiruyut-otryady-teroborony-1125718514.html
В Белгородской области формируют отряды теробороны
В Белгородской области формируют отряды теробороны - РИА Новости Крым, 06.12.2022
В Белгородской области формируют отряды теробороны
Добробаты из числа жителей Белгородской области приступили к тренировкам на полигонах области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T17:03
2022-12-06T17:03
2022-12-06T17:03
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125718201_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0e461dc704b58cad183b82586e8eab7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Добробаты из числа жителей Белгородской области приступили к тренировкам на полигонах области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что в состав батальонов вошли люди, которые по состоянию здоровья или из-за возраста не могут быть призваны в Вооруженные силы, но имеют боевой опыт и большое желание при необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи.Населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно оказываются под огнем ВСУ. Целями противника становятся мирные жители, социальная инфраструктура и жилые дома.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-lnr-sformirovali-shtab-teroborony-1125125824.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125718201_64:0:1201:853_1920x0_80_0_0_03c700fa31524a7165e64d0330d73178.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, общество
В Белгородской области формируют отряды теробороны
Непризывные с боевым опытом: в Белгородской области начались тренировки отрядов теробороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Добробаты из числа жителей Белгородской области приступили к тренировкам на полигонах области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в состав батальонов вошли люди, которые по состоянию здоровья или из-за возраста не могут быть призваны в Вооруженные силы, но имеют боевой опыт и большое желание при необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи.
Населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно оказываются под огнем ВСУ. Целями противника становятся мирные жители, социальная инфраструктура и жилые дома.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.