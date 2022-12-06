Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области формируют отряды теробороны - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221206/v-belgorodskoy-oblasti-formiruyut-otryady-teroborony-1125718514.html
В Белгородской области формируют отряды теробороны
В Белгородской области формируют отряды теробороны - РИА Новости Крым, 06.12.2022
В Белгородской области формируют отряды теробороны
Добробаты из числа жителей Белгородской области приступили к тренировкам на полигонах области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T17:03
2022-12-06T17:03
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125718201_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0e461dc704b58cad183b82586e8eab7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Добробаты из числа жителей Белгородской области приступили к тренировкам на полигонах области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что в состав батальонов вошли люди, которые по состоянию здоровья или из-за возраста не могут быть призваны в Вооруженные силы, но имеют боевой опыт и большое желание при необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи.Населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно оказываются под огнем ВСУ. Целями противника становятся мирные жители, социальная инфраструктура и жилые дома.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-lnr-sformirovali-shtab-teroborony-1125125824.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125718201_64:0:1201:853_1920x0_80_0_0_03c700fa31524a7165e64d0330d73178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, общество
В Белгородской области формируют отряды теробороны

Непризывные с боевым опытом: в Белгородской области начались тренировки отрядов теробороны

17:03 06.12.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПодготовка отрядов территориальной обороны в Белгородской области
Подготовка отрядов территориальной обороны в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Добробаты из числа жителей Белгородской области приступили к тренировкам на полигонах области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Подсчет голосов на выборах в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:22
Власти ЛНР сформировали штаб теробороны
Губернатор отметил, что в состав батальонов вошли люди, которые по состоянию здоровья или из-за возраста не могут быть призваны в Вооруженные силы, но имеют боевой опыт и большое желание при необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи.
Населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно оказываются под огнем ВСУ. Целями противника становятся мирные жители, социальная инфраструктура и жилые дома.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
17:03В Белгородской области формируют отряды теробороны
16:46Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
16:33Где в Симферополе будут работать елочные базары
16:17Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
16:03Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу
15:40Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
15:25Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
15:10ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
15:03Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
15:01Стрельба в Новошахтинске: жителей призвали покинуть улицы и укрыться
14:54Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах
14:23Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
13:59Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске
13:47Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
13:16Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
13:11Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
12:55В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
12:46При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР
12:37Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном
Лента новостейМолния