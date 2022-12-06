https://crimea.ria.ru/20221206/pvo-sbila-raketu-nad-belgorodskoy-oblastyu--povrezhdena-lep-1125724484.html

ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП

ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 06.12.2022

ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП

Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждена ЛЭП и обесточены четыре села. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T19:03

2022-12-06T19:03

2022-12-06T19:04

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждена ЛЭП и обесточены четыре села. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные бригады приступили к переподключению потребителей на резервный источник питания. Работы планируют завершить до полуночи.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221206/bespilotnik-atakoval-aerodrom-v-kurske--gorit-neftenakopitel-1125697776.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия