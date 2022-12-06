https://crimea.ria.ru/20221206/pvo-sbila-raketu-nad-belgorodskoy-oblastyu--povrezhdena-lep-1125724484.html
ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП
ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 06.12.2022
ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП
Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждена ЛЭП и обесточены четыре села. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T19:03
2022-12-06T19:03
2022-12-06T19:04
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждена ЛЭП и обесточены четыре села. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные бригады приступили к переподключению потребителей на резервный источник питания. Работы планируют завершить до полуночи.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221206/bespilotnik-atakoval-aerodrom-v-kurske--gorit-neftenakopitel-1125697776.html
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белгородская область, происшествия
ПВО сбила ракету над Белгородской областью – повреждена ЛЭП
В Белгородской области ПВО сбила ракету, повреждена ЛЭП и обесточены четыре села
19:03 06.12.2022 (обновлено: 19:04 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждена ЛЭП и обесточены четыре села. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Наша система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Без света остаются четыре населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка", - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады приступили к переподключению потребителей на резервный источник питания. Работы планируют завершить до полуночи.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.