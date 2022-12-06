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Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель
Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель
Нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T07:40
2022-12-06T07:40
2022-12-06T07:45
курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Пожарные занимаются ликвидацией возгорания. На месте происшествия работают спецслужбы.Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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курская область, происшествия
Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель
Беспилотник атаковал курский аэродром – горит нефтенакопитель
07:40 06.12.2022 (обновлено: 07:45 06.12.2022)