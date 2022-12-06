https://crimea.ria.ru/20221206/bespilotnik-atakoval-aerodrom-v-kurske--gorit-neftenakopitel-1125697776.html

Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель

Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Беспилотник атаковал аэродром в Курске – горит нефтенакопитель

Нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T07:40

2022-12-06T07:40

2022-12-06T07:45

курская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Пожарные занимаются ликвидацией возгорания. На месте происшествия работают спецслужбы.Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.

курская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия