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В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T19:52
2022-12-05T20:06
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские беспилотники. Обломки БПЛА незначительно повредили обшивку корпуса двух самолетов. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных получили ранения, их доставили в больницу.
https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), происшествия
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево

МО РФ: трое российских военных погибли при атаке ВСУ на аэродромы Энгельс и Дягилево

19:52 05.12.2022 (обновлено: 20:06 05.12.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские беспилотники. Обломки БПЛА незначительно повредили обшивку корпуса двух самолетов. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных получили ранения, их доставили в больницу.
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