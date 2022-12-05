https://crimea.ria.ru/20221205/v-mo-rf-rasskazali-podrobnosti-ataki-na-aerodromy-engels-i-dyagilevo-1125696705.html
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T19:52
2022-12-05T19:52
2022-12-05T20:06
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские беспилотники. Обломки БПЛА незначительно повредили обшивку корпуса двух самолетов. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных получили ранения, их доставили в больницу.
https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), происшествия
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
МО РФ: трое российских военных погибли при атаке ВСУ на аэродромы Энгельс и Дягилево
19:52 05.12.2022 (обновлено: 20:06 05.12.2022)