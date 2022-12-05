https://crimea.ria.ru/20221205/v-mo-rf-rasskazali-podrobnosti-ataki-na-aerodromy-engels-i-dyagilevo-1125696705.html

В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево

В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево - РИА Новости Крым, 05.12.2022

В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T19:52

2022-12-05T19:52

2022-12-05T20:06

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123994050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3af2eff803607ca1399080420432645d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские беспилотники. Обломки БПЛА незначительно повредили обшивку корпуса двух самолетов. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных получили ранения, их доставили в больницу.

https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), происшествия