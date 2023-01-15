https://crimea.ria.ru/20230115/v-belgorodskoy-oblasti-v-byvshem-dk-vzorvalis-boepripasy-est-pogibshie-1126406525.html
В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли
В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли - РИА Новости Крым, 15.01.2023
В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли
Три человека погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T17:51
2023-01-15T17:51
2023-01-15T18:00
белгородская область
происшествия
общество
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Три человека погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, это произошло в здании бывшего ДК в Корочанском районе.По предварительным данным, причиной стала "детонация боеприпасов", добавил он.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщил, что информации о пострадавших нет.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
https://crimea.ria.ru/20230115/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhili-skhron-s-protivotankovymi-raketami-1126405029.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, общество, новости, вячеслав гладков
В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли
Трое погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в Белгородской области
17:51 15.01.2023 (обновлено: 18:00 15.01.2023)