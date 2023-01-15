https://crimea.ria.ru/20230115/v-belgorodskoy-oblasti-v-byvshem-dk-vzorvalis-boepripasy-est-pogibshie-1126406525.html

В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли

В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли - РИА Новости Крым, 15.01.2023

В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли

Три человека погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T17:51

2023-01-15T17:51

2023-01-15T18:00

белгородская область

происшествия

общество

новости

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Три человека погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, это произошло в здании бывшего ДК в Корочанском районе.По предварительным данным, причиной стала "детонация боеприпасов", добавил он.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщил, что информации о пострадавших нет.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.

https://crimea.ria.ru/20230115/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhili-skhron-s-protivotankovymi-raketami-1126405029.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, общество, новости, вячеслав гладков