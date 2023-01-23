https://crimea.ria.ru/20230123/vsu-obstrelyali-kurskuyu-oblast-obestocheny-chetyre-naselennykh-punkta-1126539882.html

ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта

ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта - РИА Новости Крым, 23.01.2023

ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта

Четыре села обесточены в Курской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T19:37

2023-01-23T19:37

2023-01-23T19:37

сво

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Четыре села обесточены в Курской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Уточняется, что удар пришелся по селу Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередачи.Накануне украинские военные обстреляли на село Вязовое Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили два частных домовладения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также:Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопроводВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой домНовая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика

https://crimea.ria.ru/20230122/vsu-obstrelyali-bolnitsu-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1126520165.html

курская область

украина

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сво, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина