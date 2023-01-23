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ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта
ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта - РИА Новости Крым, 23.01.2023
ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта
Четыре села обесточены в Курской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T19:37
2023-01-23T19:37
сво
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Четыре села обесточены в Курской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Уточняется, что удар пришелся по селу Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередачи.Накануне украинские военные обстреляли на село Вязовое Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили два частных домовладения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также:Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопроводВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой домНовая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика
https://crimea.ria.ru/20230122/vsu-obstrelyali-bolnitsu-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1126520165.html
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РИА Новости Крым
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сво, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина
ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта

Курская область под обстрелом ВСУ: обесточены четыре села в Глушковском районе

19:37 23.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП в Крыму
ЛЭП в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Четыре села обесточены в Курской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Уточняется, что удар пришелся по селу Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередачи.
"Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела. Энергоснабжение планируют восстановить в кратчайшие сроки.
Накануне украинские военные обстреляли на село Вязовое Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили два частных домовладения.
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СВОКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраина
 
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