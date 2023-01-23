https://crimea.ria.ru/20230123/ocherednoy-udar-po-novoy-kakhovke-popadaniya-v-doma-i-gazoprovod-1126527224.html
Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод
Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод
Подразделения Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник обстреляли Новую Каховку Херсонской области, пострадали жилые дома, газопровод и линии... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T10:12
2023-01-23T10:12
2023-01-23T10:12
херсонская область
новая каховка
сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник обстреляли Новую Каховку Херсонской области, пострадали жилые дома, газопровод и линии электропередачи. Об этом сообщает администрация городского округа.По информации аварийной службы Херсонгаза, поврежден газопровод по улице Довженко, из-за чего без газоснабжения остались около десяти домов.Кроме того, из-за обстрела и повреждения ЛЭП отключены от электроснабжения села Тополевка, Райское, Обрывки, Масловка, а также один квартал ул. Некрасова в Новой Каховке.Аварийные службы энергетиков и газовщиков работают над устранением последствий обстрелов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 22 января ВСУ нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице, расположенной на левобережной части Херсонской области. Медицинские учреждения, которые находятся в 15-ти километровой зоне левобережья, регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских позиций.Под постоянными обстрелами украинских боевиков живет и пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости Крым ранее рассказал районный глава Александр Хлюстов. Под массированные ракетные удары ВСУ регулярно попадают гражданские объекты в Васильевке и Пологах. Во время недавнего обстрела Васильевки погибли шесть и были ранены не менее 10 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новая каховка, сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новые регионы россии
Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод
ВСУ обстреляли Новую Каховку на Херсонщине: повреждены жилые дома и газопровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник обстреляли Новую Каховку Херсонской области, пострадали жилые дома, газопровод и линии электропередачи. Об этом сообщает администрация городского округа.
"В ночь с 22 на 23 января под артиллерийский обстрел со стороны укронацистов вновь попали жилые дома в микрорайоне Сокол и линии электропередачи в селах округа", - говорится в сообщении.
По информации аварийной службы Херсонгаза, поврежден газопровод по улице Довженко, из-за чего без газоснабжения остались около десяти домов.
Кроме того, из-за обстрела и повреждения ЛЭП отключены от электроснабжения села Тополевка, Райское, Обрывки, Масловка, а также один квартал ул. Некрасова в Новой Каховке.
Аварийные службы энергетиков и газовщиков работают над устранением последствий обстрелов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 22 января ВСУ нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице
, расположенной на левобережной части Херсонской области. Медицинские учреждения, которые находятся в 15-ти километровой зоне левобережья, регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских позиций.
Под постоянными обстрелами украинских боевиков живет и пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости Крым ранее рассказал
районный глава Александр Хлюстов. Под массированные ракетные удары ВСУ
регулярно попадают гражданские объекты в Васильевке и Пологах. Во время недавнего обстрела Васильевки погибли шесть
и были ранены не менее 10 человек.
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