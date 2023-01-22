https://crimea.ria.ru/20230122/novaya-zhizn-v-melitopolskom-rayone-itogi-i-plany-1126512981.html

Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы

Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы

Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в интервью РИА Новости Крым рассказал об итогах года, успехах, проблемах и путях их решения. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T03:24

2023-01-22T03:24

2023-01-22T03:24

эксклюзивы риа новости крым

новые регионы россии

мелитопольский район

андрей сигута

запорожская область

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719600_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_b6f7803190fa8aa6a7cc0c7e10c60856.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в интервью РИА Новости Крым рассказал об итогах года, успехах, проблемах и путях их решения.Самое важное, по его словам, то, что в регионе удалось сохранить мирную жизнь и обеспечить людей всем необходимым, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ.Среди самых крупных проблем, которые как можно скорее необходимо решать, – газификация Мелитопольского района, а также строительство канализационных сетей в крупных поселках городского типа. Первый вопрос намерены решить в течение трех лет. Второй – уже в наступившем 2023-м."У нас такой большой амбициозный план – по газификации Мелитопольского района. Будем стараться сделать это за три года. Совместно с "Горгазом" нашим, газовыми хозяйствами ведем сейчас работы по подготовке и планированию газификации района <...> Устройство стоков... сейчас уже запланировано, и на этот год постараемся, чтобы у нас были построены канализационные сети", – поделился планами Сигута.Ранее глава Мелитопольского района рассказал, когда будет завершен ремонт дороги Мелитополь – Джанкой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с КрымомИз Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки

https://crimea.ria.ru/20221229/mir-pod-obstrelami-kak-zhivet-khersonskaya-chaplynka-na-granitse-s-krymom-1126197301.html

новые регионы россии

мелитопольский район

запорожская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, мелитопольский район, андрей сигута, запорожская область, россия, общество