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Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в интервью РИА Новости Крым рассказал об итогах года, успехах, проблемах и путях их решения. РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T03:24
2023-01-22T03:24
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
мелитопольский район
андрей сигута
запорожская область
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в интервью РИА Новости Крым рассказал об итогах года, успехах, проблемах и путях их решения.Самое важное, по его словам, то, что в регионе удалось сохранить мирную жизнь и обеспечить людей всем необходимым, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ.Среди самых крупных проблем, которые как можно скорее необходимо решать, – газификация Мелитопольского района, а также строительство канализационных сетей в крупных поселках городского типа. Первый вопрос намерены решить в течение трех лет. Второй – уже в наступившем 2023-м."У нас такой большой амбициозный план – по газификации Мелитопольского района. Будем стараться сделать это за три года. Совместно с "Горгазом" нашим, газовыми хозяйствами ведем сейчас работы по подготовке и планированию газификации района &lt;...&gt; Устройство стоков... сейчас уже запланировано, и на этот год постараемся, чтобы у нас были построены канализационные сети", – поделился планами Сигута.Ранее глава Мелитопольского района рассказал, когда будет завершен ремонт дороги Мелитополь – Джанкой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с КрымомИз Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки
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новые регионы россии, мелитопольский район, андрей сигута, запорожская область, россия, общество
Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы

Глава Мелитопольского района Сигута: главная победа – сохранение мирной жизни в регионе

03:24 22.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в интервью РИА Новости Крым рассказал об итогах года, успехах, проблемах и путях их решения.
Самое важное, по его словам, то, что в регионе удалось сохранить мирную жизнь и обеспечить людей всем необходимым, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ.
"Самая большая, наверное, наша победа – это то, что мы сумели во время военных действий сохранить мирную жизнь в нашем районе. Мы в нелегкое время смогли и посеяться, и собрать урожай... открыть школы, начали процессы по реконструкции водоводов, мы вовремя запустили отопление, и сейчас все социальные объекты находятся с теплом. Наши энергетики сумели, несмотря на постоянные обстрелы, обеспечить Мелитопольский район электричеством", – сказал Сигута.
Среди самых крупных проблем, которые как можно скорее необходимо решать, – газификация Мелитопольского района, а также строительство канализационных сетей в крупных поселках городского типа. Первый вопрос намерены решить в течение трех лет. Второй – уже в наступившем 2023-м.
"У нас такой большой амбициозный план – по газификации Мелитопольского района. Будем стараться сделать это за три года. Совместно с "Горгазом" нашим, газовыми хозяйствами ведем сейчас работы по подготовке и планированию газификации района <...> Устройство стоков... сейчас уже запланировано, и на этот год постараемся, чтобы у нас были построены канализационные сети", – поделился планами Сигута.
Ранее глава Мелитопольского района рассказал, когда будет завершен ремонт дороги Мелитополь – Джанкой.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовые регионы РоссииМелитопольский районАндрей СигутаЗапорожская областьРоссияОбщество
 
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