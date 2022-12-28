https://crimea.ria.ru/20221228/dorogogo-stoit-na-khersonschine-rasskazali-ob-otnosheniyakh-s-krymom-1126174788.html
"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом
"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом - РИА Новости Крым, 28.12.2022
"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом
Крым не оставил жителей Херсонщины в беде и наедине с их проблемами – помогают и власти, и отдельные люди, и организации. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T19:36
2022-12-28T19:36
2022-12-28T19:58
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
крым
новые регионы россии
херсонская область
александр хлюстов
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1c/1126178238_357:0:1280:519_1920x0_80_0_0_44f2a5498001c5252eda23a0c1fcbf7b.jpg
ЧАПЛЫНКА, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым не оставил жителей Херсонщины в беде и наедине с их проблемами – помогают и власти, и отдельные люди, и организации. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов.По его словам, многие вопросы при содействии Крыма решаются "в телефонном режиме". В частности, когда речь идет о необходимости вывезти из области людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи."Мы решаем вопросы и с центром Семашко (Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко – ред.), и с городскими больницами города Симферополя, и с районными больницами Красноперекопска, Армянска. Вывозим людей – и нас встречают. И ни разу не было, чтобы нам отказали или сказали, что очередь", – рассказал Хлюстов.Он также отметил "хорошо налаженную работу" крымских МФЦ, куда обращаются перебравшиеся на полуостров жители Херсонской области, чтобы получить жилищный сертификат или причитающиеся им выплаты.Хлюстов упомянул о помощи Крыма в вопросах коммунального хозяйства. Эта сфера, по словам главы района, "давно переживала не лучшие времена"."Городской округ Армянск – у нас складываются отличные отношения с руководством завода, который нам оказывает неоценимую помощь в выделении техники, чтобы поддержать канализацию, водоснабжение. Благодаря только этим деловым отношениям мы восстановили подачу воды и водоотведение", – поделился глава Чаплынского района.Большие надежды Хлюстов возлагает и на торговлю между регионами. Уже сейчас фермеры готовят посевные площади и парники, чтобы убирать ранний урожай, который повезут в том числе и в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь
https://crimea.ria.ru/20221228/iz-kryma-s-lyubovyu-shkolniki-khersonschiny-poluchili-novogodnie-podarki-1126166895.html
крым
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1c/1126178238_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_78d86b1843902bfce214b13cb1449e11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новые регионы россии, херсонская область, александр хлюстов, экономика, общество
"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом
Хлюстов: Крым не оставил жителей Херсонщины наедине с проблемами
19:36 28.12.2022 (обновлено: 19:58 28.12.2022) ЧАПЛЫНКА, 28 дек – РИА Новости Крым.
Крым не оставил жителей Херсонщины в беде и наедине с их проблемами – помогают и власти, и отдельные люди, и организации. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов.
По его словам, многие вопросы при содействии Крыма решаются "в телефонном режиме". В частности, когда речь идет о необходимости вывезти из области людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи.
"Мы решаем вопросы и с центром Семашко (Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко – ред.), и с городскими больницами города Симферополя, и с районными больницами Красноперекопска, Армянска. Вывозим людей – и нас встречают. И ни разу не было, чтобы нам отказали или сказали, что очередь", – рассказал Хлюстов.
Он также отметил "хорошо налаженную работу" крымских МФЦ, куда обращаются перебравшиеся на полуостров жители Херсонской области, чтобы получить жилищный сертификат
или причитающиеся им выплаты.
"Такое отношение к людям, которые сейчас в Крыму, оно дорогого стоит. Крым не оставил жителей Херсона в беде и наедине с этими проблемами", – сказал глава района.
Хлюстов упомянул о помощи Крыма в вопросах коммунального хозяйства. Эта сфера, по словам главы района, "давно переживала не лучшие времена".
"Городской округ Армянск – у нас складываются отличные отношения с руководством завода, который нам оказывает неоценимую помощь в выделении техники, чтобы поддержать канализацию, водоснабжение. Благодаря только этим деловым отношениям мы восстановили подачу воды и водоотведение", – поделился глава Чаплынского района.
Большие надежды Хлюстов возлагает и на торговлю между регионами. Уже сейчас фермеры готовят посевные площади и парники, чтобы убирать ранний урожай, который повезут в том числе и в Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: