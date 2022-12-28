https://crimea.ria.ru/20221228/dorogogo-stoit-na-khersonschine-rasskazali-ob-otnosheniyakh-s-krymom-1126174788.html

"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом

"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом - РИА Новости Крым, 28.12.2022

"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с Крымом

Крым не оставил жителей Херсонщины в беде и наедине с их проблемами – помогают и власти, и отдельные люди, и организации. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T19:36

2022-12-28T19:36

2022-12-28T19:58

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ЧАПЛЫНКА, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым не оставил жителей Херсонщины в беде и наедине с их проблемами – помогают и власти, и отдельные люди, и организации. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов.По его словам, многие вопросы при содействии Крыма решаются "в телефонном режиме". В частности, когда речь идет о необходимости вывезти из области людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи."Мы решаем вопросы и с центром Семашко (Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко – ред.), и с городскими больницами города Симферополя, и с районными больницами Красноперекопска, Армянска. Вывозим людей – и нас встречают. И ни разу не было, чтобы нам отказали или сказали, что очередь", – рассказал Хлюстов.Он также отметил "хорошо налаженную работу" крымских МФЦ, куда обращаются перебравшиеся на полуостров жители Херсонской области, чтобы получить жилищный сертификат или причитающиеся им выплаты.Хлюстов упомянул о помощи Крыма в вопросах коммунального хозяйства. Эта сфера, по словам главы района, "давно переживала не лучшие времена"."Городской округ Армянск – у нас складываются отличные отношения с руководством завода, который нам оказывает неоценимую помощь в выделении техники, чтобы поддержать канализацию, водоснабжение. Благодаря только этим деловым отношениям мы восстановили подачу воды и водоотведение", – поделился глава Чаплынского района.Большие надежды Хлюстов возлагает и на торговлю между регионами. Уже сейчас фермеры готовят посевные площади и парники, чтобы убирать ранний урожай, который повезут в том числе и в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь

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