https://crimea.ria.ru/20221003/khersonschina-i-zaporozhskaya-oblast-pomogli-snizit-tseny-na-produkty-v-krymu-1124705009.html
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму
Более 700 тонн овощей за неделю завезли в Крым из присоединенных регионов. Это позволило удержать стоимость так называемого борщового набора на уровне ниже... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T20:01
2022-10-03T20:01
2022-10-03T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Более 700 тонн овощей за неделю завезли в Крым из присоединенных регионов. Это позволило удержать стоимость так называемого борщового набора на уровне ниже прошлогоднего, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев."Год назад мы боролись за стоимость "борщевого" набора, сегодня этой проблемы не существует благодаря, в том числе, поставкам продукции из Херсонской и Запорожской областей", – сообщил Макеев.Учитывая возросшие объемы овощей и фруктов, Макеев указал на возросшую актуальность строительства логистических центров, которые позволят увеличить время хранения плодоовощной продукции.Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых >>"Крым из логистического тупика превращается в транзитную зону между Краснодарским и Ростовским краем и Херсонской и Запорожской областью. Поэтому необходимо создать условия для длительного хранения больших объемов продукции", – уверен он.Ранее в крымском минсельхозе сообщили о возобновлении производства риса. Только в первый год культурой было засеяно 11 тысяч гектаров, в будущем площадь рисовых чеков на севере полуострова значительно увеличится.
https://crimea.ria.ru/20220602/kak-khersonskie-fermery-povliyali-na-tseny-v-krymu-chto-govoryat-na-rynkakh-1123424782.html
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, крым, экономика, мнения, херсонская область, запорожская область
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму
На рынки Крыма поступило около 700 тонн овощей из Херсонской и Запорожской областей