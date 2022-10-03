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Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму
Более 700 тонн овощей за неделю завезли в Крым из присоединенных регионов. Это позволило удержать стоимость так называемого борщового набора на уровне ниже... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T20:01
2022-10-03T20:01
радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
крым
экономика
мнения
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Более 700 тонн овощей за неделю завезли в Крым из присоединенных регионов. Это позволило удержать стоимость так называемого борщового набора на уровне ниже прошлогоднего, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев."Год назад мы боролись за стоимость "борщевого" набора, сегодня этой проблемы не существует благодаря, в том числе, поставкам продукции из Херсонской и Запорожской областей", – сообщил Макеев.Учитывая возросшие объемы овощей и фруктов, Макеев указал на возросшую актуальность строительства логистических центров, которые позволят увеличить время хранения плодоовощной продукции.Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых &gt;&gt;"Крым из логистического тупика превращается в транзитную зону между Краснодарским и Ростовским краем и Херсонской и Запорожской областью. Поэтому необходимо создать условия для длительного хранения больших объемов продукции", – уверен он.Ранее в крымском минсельхозе сообщили о возобновлении производства риса. Только в первый год культурой было засеяно 11 тысяч гектаров, в будущем площадь рисовых чеков на севере полуострова значительно увеличится.
https://crimea.ria.ru/20220602/kak-khersonskie-fermery-povliyali-na-tseny-v-krymu-chto-govoryat-na-rynkakh-1123424782.html
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сельское хозяйство, крым, экономика, мнения, херсонская область, запорожская область
Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму

На рынки Крыма поступило около 700 тонн овощей из Херсонской и Запорожской областей

20:01 03.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Более 700 тонн овощей за неделю завезли в Крым из присоединенных регионов. Это позволило удержать стоимость так называемого борщового набора на уровне ниже прошлогоднего, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
"Год назад мы боролись за стоимость "борщевого" набора, сегодня этой проблемы не существует благодаря, в том числе, поставкам продукции из Херсонской и Запорожской областей", – сообщил Макеев.
Крымские хозяйства в этом году также собрали очень высокий урожай. Повысилась конкуренция между товарами местных производителей и привезенной продукцией. В результате удалось не допустить роста цен на плодоовощную категорию, пояснил эксперт.
Учитывая возросшие объемы овощей и фруктов, Макеев указал на возросшую актуальность строительства логистических центров, которые позволят увеличить время хранения плодоовощной продукции.
Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых >>
"Крым из логистического тупика превращается в транзитную зону между Краснодарским и Ростовским краем и Херсонской и Запорожской областью. Поэтому необходимо создать условия для длительного хранения больших объемов продукции", – уверен он.
Ранее в крымском минсельхозе сообщили о возобновлении производства риса. Только в первый год культурой было засеяно 11 тысяч гектаров, в будущем площадь рисовых чеков на севере полуострова значительно увеличится.
Ситуация на рынках северного Крыма - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 18:30
Как херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынках
 
Радио "Спутник в Крыму"Сельское хозяйствоКрымЭкономикаМненияХерсонская областьЗапорожская область
 
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Заголовок открываемого материала
20:01Херсонщина и Запорожская область помогли снизить цены на продукты в Крыму
19:36Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение
19:21Тактическое ядерное оружие: что есть у России
19:11Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО
18:45Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще
18:20В России "подорожает" больничный
17:45ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений
17:26Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта
16:59Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку
16:52ВС России уничтожили более двух тысяч украинских беспилотников
16:42Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов
16:30У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
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15:36Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя
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