https://crimea.ria.ru/20220929/kak-zapusk-severo-krymskogo-kanala-otrazilsya-na-urozhae-zernovykh-1124650295.html

Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых

Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых

Воду из Северо-Крымского канала почти не использовали для полива сельхозугодий в Крыму в этом году. Исключение составили рисовые чеки площадью более 700... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T07:03

2022-09-29T07:03

2022-09-29T07:03

радио "спутник в крыму"

крым

сельское хозяйство

северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Воду из Северо-Крымского канала почти не использовали для полива сельхозугодий в Крыму в этом году. Исключение составили рисовые чеки площадью более 700 гектаров, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.Единственное исключение – рисовые поля в северной части полуострова. Впервые за восемь лет на полуострове было засеяно 712 гектаров этой культуры.Замминистра сельского хозяйства республики пояснил, что аграрии заранее закладывают структуру севооборота с учетом структуры посевных площадей и возделываемых культур. В Крыму это в основном озимый клин, а вода появилась только весной 2022 года, уточнил он.Как аграриям Крыма помогают растить рис >>Но уже на следующий год планируется ввести в оборот новые земли. Кроме того, часть угодий, которые можно орошать из Северо-Крымского канала, переключат от внутренних источников (скважин и рек).Этот год стал лидером по урожайности зерновых и зернобобовых культур в регионе. По предварительным подсчетам, общий урожай превысит два миллиона тонн, что на четверть выше урожайного 2021 года.

https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html

https://crimea.ria.ru/20220928/v-krymu-sobrali-bolshe-dvukh-millionov-tonn-zerna-1124649700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, северо-крымский канал