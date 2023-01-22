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ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно
ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 22.01.2023
ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно
Вооруженные силы Украины нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице, расположенной на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T13:33
2023-01-22T13:46
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице, расположенной на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.В ведомстве подчеркнули, что медицинские учреждения, которые находятся в 15-ти километровой зоне левобережья, регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских позиций.Последний такой обстрел произошел накануне в субботу, 21 января. Обошлось без жертв и пострадавших. Однако зданию и территории больницы нанесен существенный урон.Ранее министра здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что все больницы и медицинские учреждения левобережья, которые находятся в 15-ти километровой зоне, продолжат работу в новом формате. В частности, на базе больниц организована работа выездных мобильных бригад и врачей скорой помощи. При этом "помощь в тяжелых случаях оказывается в медучреждениях, находящихся за 15-ти километровой зоной".Под постоянными обстрелами украинских боевиков живет и пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости Крым ранее рассказал районный глава Александр Хлюстов. Под массированные ракетные удары ВСУ регулярно попадают гражданские объекты в Васильевке и Пологах. Во время недавнего обстрела Васильевки погибли шесть и были ранены не менее 10 человек.Читайте также:Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое раненыНовая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, сво
ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно

ВСУ обстреляли Новую Каховку: в больнице выбиты окна и воронка у приемного покоя

13:33 22.01.2023 (обновлено: 13:46 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкОсколок, найденный на месте попадания снаряда после обстрела ВСУ
Осколок, найденный на месте попадания снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице, расположенной на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что медицинские учреждения, которые находятся в 15-ти километровой зоне левобережья, регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских позиций.
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Последний такой обстрел произошел накануне в субботу, 21 января. Обошлось без жертв и пострадавших. Однако зданию и территории больницы нанесен существенный урон.
"В здании Новокаховской центральной городской больницы вчера вылетели окна, перед приемным покоем осталась воронка", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее министра здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что все больницы и медицинские учреждения левобережья, которые находятся в 15-ти километровой зоне, продолжат работу в новом формате. В частности, на базе больниц организована работа выездных мобильных бригад и врачей скорой помощи. При этом "помощь в тяжелых случаях оказывается в медучреждениях, находящихся за 15-ти километровой зоной".
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Под постоянными обстрелами украинских боевиков живет и пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости Крым ранее рассказал районный глава Александр Хлюстов. Под массированные ракетные удары ВСУ регулярно попадают гражданские объекты в Васильевке и Пологах. Во время недавнего обстрела Васильевки погибли шесть и были ранены не менее 10 человек.
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