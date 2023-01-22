https://crimea.ria.ru/20230122/vsu-obstrelyali-bolnitsu-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1126520165.html

ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно

ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 22.01.2023

ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице, расположенной на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T13:33

2023-01-22T13:33

2023-01-22T13:46

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нанесли удар из артиллерии по Новокаховской больнице, расположенной на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.В ведомстве подчеркнули, что медицинские учреждения, которые находятся в 15-ти километровой зоне левобережья, регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских позиций.Последний такой обстрел произошел накануне в субботу, 21 января. Обошлось без жертв и пострадавших. Однако зданию и территории больницы нанесен существенный урон.Ранее министра здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что все больницы и медицинские учреждения левобережья, которые находятся в 15-ти километровой зоне, продолжат работу в новом формате. В частности, на базе больниц организована работа выездных мобильных бригад и врачей скорой помощи. При этом "помощь в тяжелых случаях оказывается в медучреждениях, находящихся за 15-ти километровой зоной".Под постоянными обстрелами украинских боевиков живет и пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости Крым ранее рассказал районный глава Александр Хлюстов. Под массированные ракетные удары ВСУ регулярно попадают гражданские объекты в Васильевке и Пологах. Во время недавнего обстрела Васильевки погибли шесть и были ранены не менее 10 человек.Читайте также:Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое раненыНовая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы

https://crimea.ria.ru/20230121/voyska-ukrainy-minirovali-kotelnye-pri-otstuplenii-iz-lnr-1126505626.html

https://crimea.ria.ru/20230120/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti-udar-prishelsya-na-zhiloy-dom-1126497616.html

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, сво