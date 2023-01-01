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Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро

Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро

Украинские вооруженные формирования обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T11:15

2023-01-01T11:15

2023-01-01T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате шесть человек получили ранения, также разрушен корпус центральной городской больницы. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ пострадали восемь мирных жителей, проинформировал в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в сообщении.В целом за минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка.

https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-bazam-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1126226146.html

луганская народная республика (лнр)

украина

донецкая народная республика (днр)

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2023

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сво, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), украина, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, донецкая народная республика (днр)