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Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро
Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро
Украинские вооруженные формирования обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T11:15
2023-01-01T11:15
сво
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
украина
ситуация в донбассе: новости и комментарии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате шесть человек получили ранения, также разрушен корпус центральной городской больницы. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ пострадали восемь мирных жителей, проинформировал в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в сообщении.В целом за минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка.
https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-bazam-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1126226146.html
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сво, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), украина, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, донецкая народная республика (днр)
Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро

Власти ЛНР: ВСУ обстреляли из HIMARS больницу в Первомайске, ранены шесть человек

11:15 01.01.2023
 
© AP Photo Mosa'ab ElshamyРакета-носитель запускает высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) по намеченной цели
Ракета-носитель запускает высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) по намеченной цели - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo Mosa'ab Elshamy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате шесть человек получили ранения, также разрушен корпус центральной городской больницы. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенному пункту Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (три ракеты). В результате обстрелов получили ранения 6 мирных жителей, а также разрушен корпус Центральной городской больницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ пострадали восемь мирных жителей, проинформировал в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:45
Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
В целом за минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка.
 
СВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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