https://crimea.ria.ru/20221229/mir-pod-obstrelami-kak-zhivet-khersonskaya-chaplynka-na-granitse-s-krymom-1126197301.html

Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом

Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом

Пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области уже больше месяца живет под постоянными обстрелами украинских боевиков. Хотя за десять месяцев... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T18:59

2022-12-29T18:59

2022-12-29T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Пограничный с Крымом Чаплынский район Херсонской области уже больше месяца живет под постоянными обстрелами украинских боевиков. Хотя за десять месяцев специальной военной операции местные жители не слышали здесь даже автоматных выстрелов, не говоря уже о залпах тяжелой артиллерии. Но, несмотря на сложности, мирная жизнь здесь постепенно налаживается. О том, как люди привыкают к новой реальности, как местный бизнес интегрируется в российские реалии, о взаимоотношениях с Крымом и специфике работы властей в прифронтовом регионе, в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр ХлюстовЛюди говорят: "только вперед!"– Чем живет сегодня главный приграничный с Крымом район? Как оцениваете итоги уходящего года?– Итоги положительные. Военно-гражданская администрация нашего района начала работать в мае, и на сегодняшний день, например, по сфере образования у нас открыто пять школ и семь детских садов, около 1200 учеников обучаются в школах, порядка 300 детей ходят в дошкольные учебные заведения. По здравоохранению: у нас работает центральная районная больница, формируется сеть фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Основная трудность – кадровый голод. Не хватает специалистов именно в сфере образования и врачей. Есть желающие приехать из России. После Нового года будем думать о жилье для этих специалистов. Все социальные службы работают, пенсии и социальные пособия выплачиваются, гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов выдается. Живем обычной жизнью, за исключением того, что уже полтора месяца привыкаем к прилетам. Буквально три недели назад американскими "Хаймарсами" полностью уничтожена амбулатория и одно из зданий научно-исследовательского института в поселке Аскания-Нова. Также пострадали более 70 домовладений – от выбитых окон и поврежденной кровли до сильных разрушений. Пострадал учебно-производственный комбинат, посекло семь школьных автобусов – месяц мы не могли возить детей в школы. Разрушены склады сельхозтоваропроизводителей.– Часто случаются прилеты?– С 12 ноября – каждый день или каждую ночь. Логики в этих ударах нет совершенно. Российских военных здесь нет. Туда, куда бьют ВСУ, военных никогда и не было. Шок был у людей колоссальный, потому что с момента начала специальной военной операции здесь не прозвучало даже выстрела из стрелкового оружия, не говоря уже об артиллерии. Люди привыкли жить мирно, размеренно. Сейчас первоначальный шок у людей уже прошел. Школы загружены у нас полностью, дети учатся, люди работают, выходят на рынки и в магазины. Местные уже научились различать прилеты из "Хаймарсов" от "Смерча" или "Ольхи", узнают работу "Панциря", "Тора", "Бука". Понимают, где прилеты, а где работает наша ПВО.– Если здесь нет военных, какую цель преследует противник, обстреливая мирных жителей и социальную инфраструктуру?– Цель – запугать. Иногда они (ВСУ – ред.) отрабатывают ночью просто по какому-то пустому полю, иногда все ракеты сбиваются нашими ПВО. Буквально через полчаса начинаешь читать украинские Telegram-каналы, там пишут: "уничтожена тысяча оккупантов – смотрите и радуйтесь". Читаешь комментарии и понимаешь, что комментаторы даже не живут на Украине, а находятся где-то в Европе. Это просто боты, которые даже не понимают, где этот населенный пункт находится. Это делается, чтобы держать людей в постоянном напряжении, чтобы они не перестраивались на новую жизнь, чтобы не дать нормально развиваться гражданскому обществу и идти вперед.– Что сейчас говорят местные жители по поводу обстрелов?Дороги будут в 2023 году– Не могу не спросить о мобильной связи. Скажу честно: она отвратительная.– В принципе, качество связи было удовлетворительное, работают три оператора, функционирует мобильный интернет 3Gи 4G. С сотовой связью происходят сбои, прежде всего, из-за прилетов, вследствие которых происходят перепады напряжения и повреждается оборудование. Вот так случилось после последнего прилета. Но в ближайшие два-три дня связь будет восстановлена.– Вы получили 12 школьных автобусов буквально на днях. Это замечательно, но дороги когда будут?– В 2023 году будут. Программа уже есть. По основным дорогам федерального и областного значения проекты есть, все просчитано. Насколько я знаю, Росавтодор сейчас подбирает подрядчиков и субподрядчиков, прорабатывают логистику доставки стройматериалов и дорожной техники. По дорогам местного значения сейчас прорабатываем и формируем очередность строительства.– В каком состоянии сейчас экономика района?– В этом году у нас были небольшие сложности с логистикой при реализации зерна, с приобретением запчастей для сельхозтехники. Мы знаем, что в России основной парк техники составляют машины белорусского и отечественного производства, то есть с запчастями проблем нет. А здесь основная техника была импортного производства, поэтому была проблема с запчастями. Но зато в этом году у фермеров полив был бесплатный. И это помогло им удержаться на плаву. Сниженная налоговая нагрузка, отсутствие платы за полив и цены на зерновые помогли выдержать баланс. Сельхозпроизводители, которые зарегистрировались в правовом поле РФ и продавали свою продукцию по безналичному расчету через банковские платежи, получили субсидии – порядка двух тысяч рублей на каждую тонну проданной продукции. Сейчас они дополучают субсидии на посевы озимых. Да, это первые шаги, но те, кто этой поддержкой воспользовался, уже понимают, что Россия сельхозпроизводителей не бросит и будет поддерживать. Следующим шагом мы видим строительство завода по первичной переработке овощей. Здесь когда-то планировали построить завод по переработке томатов и производству томатной пасты. Будем этот проект реализовывать.– То есть сложностей с работой российских банков у вас, как я понимаю, нет?– Сейчас нет проблем. Если до вхождения в российское правовое поле были проблемные вопросы, то сейчас их практически нет. Фермеры заключают договоры на поставку запчастей, на поставку продукции, у них уже нет внешнеэкономической деятельности. То есть это все в пределах одного государства. Сейчас у нас два основных банка — "Международный расчетный банк" и "Промсвязьбанк", они работают с любыми банками России. В них можно открыть счет, провести транзакции и получить любые услуги.Отношение Крыма дорогого стоит– Весной и летом этого года крымские рынки были завалены продукцией Херсонской области. Ждать повторения этой ситуации в следующем году?– Да, конечно. Какие будут цены? Их определит рынок. Скажу так: когда есть здоровая конкуренция и когда с Херсонской области везут дешевые овощи, то и крымские товаропроизводители вынуждены снижать цены. Это здоровая конкуренция. А если государство и соответствующие структуры будут ситуацию контролировать, чтобы крымские производители не "зажимали" наших херсонских фермеров и чтобы работало здоровое конкурентное поле, будет все прекрасно. По крайней мере, на ранние культуры, тот же картофель, наши фермеры уже готовят посевные площади и парники, чтобы дать ранний урожай.– Как вообще складываются ваши отношения с Крымом как с ближайшим соседом? Какие перспективы?– Отличные деловые отношения, в частности, с городским округом Армянск. Руководство завода "Крымский титан" нам оказывает неоценимую помощь в выделении техники. Так сложилось, что вся сфера ЖКХ здесь, как и дороги, – это пережитки коммунизма. Ничего не делалось и не ремонтировалось. Мы были вынуждены искать технику, чтобы поддержать водоснабжение и водоотведение. И руководство "Крымского титана" нам помогает вообще без проблем. Благодаря этим деловым отношениям мы восстановили систему подачи воды и водоотведения.Кроме того, к нам очень часто приходят пожилые люди, которым экстренно нужна операция, и мы буквально в телефонном режиме решаем вопросы и с центром Семашко (Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко – ред.), и с городскими больницами Симферополя, и с районными больницами Красноперекопска и Армянска. Мы отвозим людей, нас встречают. Ни разу не было того, чтобы нам оказали или сказали становиться в очередь. У нас очень много людей уехали в Крым и для получения выплат, сертификатов на жилье. Очень хорошо налажена работа с нотариусами. Отношение к нашим жителям, которое сейчас есть в Крыму, дорогого стоит. Крым не оставил наших людей в беде, наедине со всеми проблемами.– А с кураторами как складываются отношения?Наш куратор – Рязанская область. Могу сказать, что они оказывают неоценимую помощь. Начиная с лета, здесь постоянно находились министры и другие специалисты из правительства Рязанской области, помогали нам по сфере ЖКХ, строительству, переходу в правовое поле России. Все дети, которые пошли в первый класс, были обеспечены учебными наборами от Рязанской области. Плюс учебники, компьютерные классы, оборудование школ, строительные материалы, особенно в осенний период, когда у нас пошли обстрелы, к нам раз в две недели из Рязанской области приходят караваны со стройматериалами.Уравнение со всеми неизвестными– Напоследок – о личном. Вы – здесь, ваша семья – далеко, на материке… Не жалеете, что согласились возглавить непростой район с такими проблемами?– Отвечу философски: оставить после себя что-то людям, не требуя ничего взамен – из-за этого я здесь. Как русский офицер, я не мог остаться в стороне от этого. Жена, дети? Есть такое понятие – "офицерская жена", "офицерушка". Вот моя жена из таких. Да, ей тяжело, двое детей, я далеко. Практически всю жизнь мы так живем. Но она меня поддерживает. А по-другому нельзя. У меня растут дети, я хочу, чтобы они жили в нормальном, здоровом обществе. Считаю, что это моя жизненная миссия – применить здесь все свои навыки и знания, которые у меня есть.– Успешно удается применять?– Знаете, работа здесь – это решение уравнений со всеми неизвестными в темной комнате с закрытыми глазами. Приходится практически с нуля все создавать. Мы знаем, как это делать, но очень много нюансов: человеческий фактор, немного другой менталитет. Здесь нужно особый склад характера иметь. С одной стороны, быть человечным, а с другой – иметь внутренний стержень, чтобы не сломаться. Нужно выполнять обычные хозяйственные функции – чтобы вода была, улицы освещались, пенсии платились. Но нужно еще и построить государственную структуру, а еще всегда помнить о собственной безопасности и остаться в живых. Это интересно, есть чему учиться. Тот опыт, который я здесь получаю, будет бесценен.

https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

интервью, новые регионы россии, общество, александр хлюстов, риа новости крым, херсонская область