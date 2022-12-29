https://crimea.ria.ru/20221229/kak-khersonskie-agrarii-perezhili-sezon---vlasti-1126178865.html

Как херсонские аграрии пережили сезон - власти

Как херсонские аграрии пережили сезон - власти - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Как херсонские аграрии пережили сезон - власти

Благодаря господдержке сельхозпроизводители Херсонской области смогли сохранить производство в условиях нарушенной логистики поставок запчастей. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-29T07:02

2022-12-29T07:02

2022-12-28T17:34

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ЧАПЛЫНКА, 29 дек – РИА Новости Крым. Благодаря господдержке сельхозпроизводители Херсонской области смогли сохранить производство в условиях нарушенной логистики поставок запчастей. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов.Он пояснил, что в области осталась техника импортного производства, тогда как основной парк сельхозмашин в России - отечественного и белорусского производства. Поэтому возникли проблемы с поставками запасных частей.При этом те производители, которые уже перешли в российское правовое поле и реализовывали товар по безналичному расчету через банки, получили субсидию, что помогло им сохранить производство.В ближайших планах, по словам главы района, стоит строительство нового завода по переработке овощей."По производству уже есть первоначальные расчеты, здесь когда-то планировали строить завод по производству томатной пасты и переработке томатов", — добавил Хлюстов.Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов. Отельным предложением вынесен пункт про снижение тарифов на перевозку сельхозтехники железнодорожным транспортом. Кроме того, депутаты предлагают, сделать льготу на налоги для сельхозпроизводителей граничащих с новыми субъектами регионов.Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - ХуснуллинРоссийские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступныХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"

https://crimea.ria.ru/20221130/pravitelstvo-rf-kompensiruet-krymu-zatraty-na-modernizatsiyu-agroproma-1125611915.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, александр хлюстов, сельское хозяйство, экономика, россия