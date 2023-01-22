https://crimea.ria.ru/20230122/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-zhilye-doma-1126522324.html

ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые дома

ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.01.2023

ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые дома

В воскресенье ВСУ в очередной раз обстреляли села приграничного с Украиной Белгородского района. О последствиях удара сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T16:24

2023-01-22T16:24

2023-01-22T16:24

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье ВСУ в очередной раз обстреляли села приграничного с Украиной Белгородского района. О последствиях удара сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его данным, удар пришелся на село Вязовое Краснояружского района."Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях", - указал он.Кроме того, повреждены линии электропередачи. Работы по восстановлению уже идут."Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте", - добавил Гладков.Обстрелы приграничных регионов РоссииВСУ регулярно обстреливают приграничные села Белгородской области. Так, 19 января под огнем украинских войск оказались сразу несколько сел в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал, а также хозпостройка частного домовладения.Уже на следующий день под огнем противника оказалось село Карабаново в Валуйском городском округе. Там также обошлось без пострадавших, снаряд попал в жилой дом, из-за чего вспыхнул пожар.Помимо Белгородской области, другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На их территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрикаРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуТретья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости