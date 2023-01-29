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ВСУ обстреляли из минометов Курскую область - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
ВСУ обстреляли из минометов Курскую область - РИА Новости Крым, 29.01.2023
ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
В воскресенье под минометный обстрел ВСУ опал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T14:33
2023-01-29T14:42
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
сво
безопасность
украина
россия
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье под минометный обстрел ВСУ опал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Аварийные бригады работают на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено, пообещал Старовойт.На днях украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой КаховкиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, сво, безопасность, украина, россия, обстрелы курской области
ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

Старовойт: приграничный район Курской области попал под минометный обстрел ВСУ

14:33 29.01.2023 (обновлено: 14:42 29.01.2023)
 
© РИА Новости . Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкФрагмент мины
Фрагмент мины - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости . Юлия Заболотько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье под минометный обстрел ВСУ опал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", - написал глава области в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады работают на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено, пообещал Старовойт.
На днях украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Курская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман СтаровойтСВОБезопасностьУкраинаРоссияОбстрелы Курской области
 
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