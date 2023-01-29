https://crimea.ria.ru/20230129/vsu-obstrelyali-iz-minometov-kurskuyu-oblast-1126651848.html

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область - РИА Новости Крым, 29.01.2023

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

В воскресенье под минометный обстрел ВСУ опал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T14:33

2023-01-29T14:33

2023-01-29T14:42

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

сво

безопасность

украина

россия

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье под минометный обстрел ВСУ опал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Аварийные бригады работают на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено, пообещал Старовойт.На днях украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области, ранены два человека.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой КаховкиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

курская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, сво, безопасность, украина, россия, обстрелы курской области