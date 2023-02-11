https://crimea.ria.ru/20230211/tri-cheloveka-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1126922418.html
Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Трое мужчин ранены в результате обстрела украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T14:36
2023-02-11T14:36
2023-02-11T14:37
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Трое мужчин ранены в результате обстрела украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его информации, состояние раненых "легкой и средней степени тяжести".Три прилета, по словам Гладкова, пришлись на территорию промышленного предприятия, где "есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна". Еще один снаряд попал в остановочный павильон, повреждены также три автомобиля.На месте работают все оперативные службы, лично выехал туда глава округа Владимир Жданов, отметил Гладков.Также аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте обстрела ВСУ села Муром Шебекинского городского округа, которое было атаковано ранее 11 февраля. Здесь из-за обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия, жертв и пострадавших нет, учтонил Гладков.Ранее 11 февраля Гладков сообщал, что в Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурные объект. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область ВСУ атаковали завод в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230130/vtoraya-ataka-za-den--belgorodskaya-oblast-snova-pod-obstrelom-vsu-1126671443.html
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Гладков: три человека ранены при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области
14:36 11.02.2023 (обновлено: 14:37 11.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Трое мужчин ранены в результате обстрела украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, состояние раненых "легкой и средней степени тяжести".
Три прилета, по словам Гладкова, пришлись на территорию промышленного предприятия, где "есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна". Еще один снаряд попал в остановочный павильон, повреждены также три автомобиля.
На месте работают все оперативные службы, лично выехал туда глава округа Владимир Жданов, отметил Гладков.
Также аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте обстрела ВСУ села Муром Шебекинского городского округа, которое было атаковано ранее 11 февраля. Здесь из-за обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия, жертв и пострадавших нет, учтонил Гладков.
Ранее 11 февраля Гладков сообщал
, что в Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурные объект.
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